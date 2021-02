Sergio Maza: “Estoy contento porque pude devolver algo de todo lo que me dio Gimnasia”

Sergio Maza, técnico debutante de Gimnasia y Tiro que logro el ascenso y regreso al Torneo Federal A, fue jugador y se formó como entrenador en las divisiones inferiores del club.

Luego del descenso, en el 2019, la dirigencia decidió darle rodaje como DT del equipo de la primera y puedo logar el objetivo principal, el ascenso.

Sergio Maza, en diálogo con la prensa, se mostró muy emotivo por el ascenso.

”A mí, Gimnasia me dio mucho y yo no le pude dar nada. No pude ganar nada como jugador, por eso estoy contento, porque le pude devolver algo de todo lo que me dio. Yo amo a este club, es el club más grande del mundo”, expresó.

También, explicó el trabajo que se realizó para logar el ascenso: “Se hizo un trabajo largo, a conciencia, de todos, desde la dirigencia hasta el último auxiliar. Pero la verdad es que sin todo lo que entregaron los jugadores en la cancha no habríamos conseguido nada, ellos son los verdaderos protagonistas, todos los domingos jugamos finales y ellos estuvieron a la altura, salían a ganar en cualquier cancha y se merecen todo esto que están viviendo”, aseguró.