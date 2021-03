Javier David: “Hay que reconocer que Sáenz ha tenido aciertos importantes”

Ex diputado nacional y ex ministro de Economía de la provincia, Javier David reapareció públicamente luego de meses de permanecer abocado a su cargo en el Directorio de la petrolera estatal YPF.

Habiendo ya culminado su función en el mes de diciembre, volvió a Salta y no descarta postularse en las instancias electorales de este año.

En su paso por el programa Agenda Abierta, aprovechó para comentar brevemente lo que fue su trabajo en YPF como así también analizar las decisiones políticas tanto a nivel nacional como provincial.

Focalizándose en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, David hizo un balance positivo de las decisiones tomadas por el gobierno provincial. “Sacando la pandemia, ha tenido aciertos muy importantes. Hay que reconocerle a Sáenz su voluntad y vocación por estar, ir, gestionar y buscar”, indicó el ex diputado.

Haciendo un análisis más detallado, rescató que a través del área de Obras Públicas han podido empezar a desarrollar obras con financiamientos de distintas índoles. En lo que respecta a economía, David indicó que “lo que se logró con la deuda para reacomodarla, fue un éxito”.

Para finalizar, el ex diputado se permitió compartir un deseo en torno al rumbo del gobierno provincial: “Apenas la pandemia lo permita me gustaría que el gobernador Sáenz muestre una impronta distinta para cambiar algunas de las cosas que se venían haciendo. Salta necesita una transformación profunda apuntar al desarrollo, al empleo, a la seguridad. Si seguimos haciendo lo mismo no vamos a solucionar estos temas”.