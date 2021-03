Segunda ola: “La salida sería volver a sectorizar hasta cubrir con la vacuna a los grupos de riesgo”

En medio del aumento de casos de COVID-19 y en la previsión de lo que será la segunda ola en Argentina, la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, en diálogo con InformateSalta por Canal 9 Multivisión, recomendó volver a sectorizar para evitar la saturación en el sistema de salud.

“La salida sería volver a sectorizar, no quiere decir que no circulemos, pero sí que por lo menos por un tiempo hasta que podamos cubrir con la vacuna a los grupos de riesgo y a los trabajadores esenciales sectorizar nuevamente. Uno no dice que cierren los bares, pero vayan a comprar al bar y se vuelven a casa”, dijo.

En este sentido, aseguró que la estrategia podría ser también vacunar a aquellos que si se infectan pueden requerir atención hospitalaria y evitar el colapso. “Viene Semana Santa, esta va a ser la prueba de oro para el pueblo argentino. La responsabilidad está en todos. La segunda ola está en marcha, cuando es la mayor subida, si no pusiésemos medidas de restricción la subida no tiene fin”.

Asimismo, teniendo en cuenta las nuevas cepas que están apareciendo en varias partes del mundo, la doctora consideró que es necesario dejar de circular. “Si bien las cepas vienen de afuera, las variantes las podemos generar nosotros en nuestra propia circulación. Por eso es importante tratando de ir cortando la circulación del virus”.

La infectóloga destacó que el plan de vacunación que se está llevando adelante, es lo mejor que se puede hacer. “Dentro de lo que está pasando en el mundo, estamos teniendo la forma más inteligente porque no nos casamos con una sola empresa, porque estamos negociando para que se importe la tecnología para que se fabrique en Argentina. No estamos en la situación ideal, pero dentro de lo que tenemos, estamos haciendo lo mejor”.

Por otra parte, el cardiólogo Ricardo León de la Fuente, hizo algunas recomendaciones a las personas que ya transitaron la enfermedad, sobre todo a aquellos que realizan deportes de alta intensidad.

“La mayoría de las personas que cursan la enfermedad no tienen mayores secuelas, sin embargo, hay un número no despreciable, el 20% que padecen covid-largo o secuelas post-covid y esto van de sentir fatiga, por lejos lo más frecuente hasta presentar falta de aire sin el sustento orgánico que lo manifieste”.

El médico hizo una salvedad que incluye a deportistas o personas que realizan una actividad física de alta intensidad. “Antes de iniciar la actividad, se requiere que esos pacientes vayan al cardiólogo para hacer estudios, aunque hayan sido asintomáticos para estar tranquilos”.

Sobre el dicho que habla que la enfermedad puede generar “agua en el corazón” explicó que algunas personas el virus puede afectarlo directamente. “Algunos pueden tener afección del músculo y de la membrana que lo recubre. Esa membrana se inflama, y entre lo que cubre el corazón y el músculo se junta líquido”.