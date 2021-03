VIDEO: Gasnor levantó las rejas pero los problemas de atención siguen

Aunque parezca increíble, aunque ya no sorprenda sino que harte, los problemas en Gasnor no paran, ha comenzado una nueva semana y los usuarios siguen con complicaciones para ser atendidos como resolver sus trámites pendientes.

No es la primera vez que InformateSalta se hace eco de los múltiples episodios que los salteños han venido atravesando tratando que el organismo brinde, por lo menos, un mínimo de atención presencial y acorde, porque no hay respuestas, no hay soluciones, no hay trámites posibles de concretar pero sí hay, por parte del organismo, pedidos de aumentos de casi 130% en el servicio.

Con la llegada del lunes, el móvil de InformateSalta fue hasta las oficinas del organismo para ver cómo las complicaciones no cesan y hasta los usuarios demarcan el hartazgo de un panorama que ya lleva más de un año.

“Vine porque no llegan las facturas de gas a mi domicilio”, dijo una usuaria quien contó que, como respuesta, dijo que la pida por WhatsApp. También dijo que en varias oportunidades quiso sacar turno pero no pudo. “Vine varias veces a ver qué pasa, vamos a ver si por WhatsApp me atienden, (pero) si no tenemos las facturas que no nos corten” el servicio, reclamó.

Otro usuario contó que fue hasta Gasnor para saber del estado de una deuda pero “me dicen que llene un papel, no hay buena atención, que mande un WhatsApp”, contó las indicaciones que recibió desde la puerta. “Tienen que mandar a un empleado a que nos expliquen, no la guardia de seguridad”, subrayó.

Los adultos mayores tampoco tienen soluciones. Un abuelo de 72 años dijo que tuvo que madrugar para llegar a las 6 de la mañana, intentando que lo atiendan pero “no tuve ninguna solución”, contó con pesar a InformateSalta.