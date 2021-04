Viajes de egresados en la mira: “No tenemos nada cierto, es un año perdido”

Mientras los números de contagios van en aumento, el gobierno nacional evalúa todas las medidas a tomar para atenuar esta nueva ola del virus. Dentro de ellas, la actividad turística demanda especial atención, aún más teniendo en cuenta antecedentes recientes como el del pasado 2 de abril cuando llegaron a Buenos Aires dos vuelos de egresados con 78 casos positivos a bordo.

En este sentido, el turismo estudiantil alertó a las autoridades nacionales. La ministra Carla Vizzotti aseguró que hay menos reservas y menos viajes de egresados, pero la decisión de los tres distritos claves del país, Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA fue suspender por unas tres semanas ese tipo de viajes.

El caso de Salta

A través de radio CNN Salta - 94.7 MHZ, Marcelo Valdez a cargo de TPA – turismo estudiantil, refirió al tema marcando que además de tratarse de un año complicado, no se están teniendo los cuidados necesarios.

“No tenemos nada cierto. Es un año perdido, no se puede hacer nada”

“La gente que está viajando no tiene cuidados, no se arman las burbujas como tienen que armarse. Este año está siendo complicado, no se ve nada real”, expresó Valdez ante La Mañana de CNN, profundizando que no hay margen de proyección por la enorme imprevisibilidad que impera.

En el caso particular de TPA, Marcelo Valdez explicó que anularon los destinos masivos, como Bariloche y Carlos Paz, cambiándolos por otros paquetes con destino a Cataratas y Paso la Patria. Siendo insuficiente, también apostaron fuertemente a los tour de compras.

“Con las promociones está complicado, al menos hasta que se haya vacunado más y en un contexto real de cuidado. El egresado no se cuida, nadie usa barbijo, no hay distanciamiento, los seguros no te cubren”, marcó el empresario.

“Hasta que no haya un contexto real de cuidados no se puede hacer viajes, lamentablemente es un año perdido, lo más razonable es devolver la plata a la gente que pagó”

Llevando su mirada hacia las autoridades, Valdez marcó que estamos en un contexto de gran imprevisibilidad que se profundiza ante la desorientación gubernamental: “Esto políticamente no se esta manejando bien. Ya viene mal manejado por eso sufrimos ahora las consecuencias, no hay una cabeza inteligente que marque una diferencia y diga cómo trabajar”, lanzó.

Para finalizar, el empresario resumió en radio CNN Salta: “Somos parte de la sociedad y esto nos perjudica más que económicamente porque no se sabe cómo trabajar. Los chicos no saben cómo viajar, los padres no saben qué hacer, ni cómo pagar”.