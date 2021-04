Sigue la atención dispar y las quejas por las diligencias en el Registro Civil

Ya son varios los días en que los salteños tienen problemas o demoras para poder realizar sus trámites en las oficinas del Registro Civil, ubicado sobre calle almirante Brown, entre España y avenida Belgrano de la Capital provincial, siendo ya muchos los dolores de cabeza ante los inconvenientes por los usuarios.

Esta situación se ha venido repitiendo últimamente e InformateSalta se ha hecho eco de tal cuestión. Ya el pasado 5 de abril este medio reportaba sobre las largas filas de personas en las puertas del Registro Civil, entre quienes tenían turno como también empleados que pusieron en duda su jornada laboral por un caso sospechoso de Covid-19.

A esto se suma la investigación judicial que produjo un allanamiento y detención de empleados del organismo, por el armado de una red interna e ilícita que vendía turnos de forma incorrecta. La atención deficiente derivó en una organización paralela de trámites por los que obtenían una ganancia irregular.

Con todo este panorama, InformateSalta volvió a las puertas del organismo en el comienzo de una nueva semana para ver cómo era la atención, notando que sigue la atención irregular y dispar para los usuarios. Las rejas están cerradas y los salteños son "atendidos" en las rejas donde o los dejan pasar o los mandan a intentar conseguir un turno por internet.

Un vecino reclamaba que lleva 2 meses intentando proceder con su divorcio pero no puede hacer ante las complicaciones. “Vine a sacar un certificado matrimonial para tramitar el divorcio y hace ya 2 meses que estoy tramitándolo”, señaló contando que le piden que saque turno online cuando anteriormente le dijeron que debía pedirlo de forma presencial, ahora vuelve y lo mandan otra vez a la web para hacer su diligencia de forma online pero “cuando entro a la página no me sale”.

Otra señora tuvo más suerte que varios de los usuarios. “Pedí un acta de defunción, la pedí el viernes a última hora y me dijeron que iba a estar para hoy”, señaló aunque comentó que desde el organismo le dijeron que ese trámite también debe hacerlo vía online.