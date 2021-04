El comercio salteño, entre la segunda ola y la problemática de los manteros

El comercio es uno de los sectores más impactados por la pandemia del coronavirus, golpeados directamente desde lo económico y aguardando lo que pueda venir con la segunda ola de contagios en curso. En medio de esta preocupación tienen la problemática de los manteros y vendedores ambulantes, de la cual queda pendiente encontrar una solución a esta cuestión de años.

Sobre estos temas se refirió el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente comentó la preocupación que atraviesan ante el inicio del rebrote de coronavirus. “Se está sintiendo en el comercio y en todos los rubros, esta segunda ola está siendo más dura que la primera, en este momento son más expectativas que noticias ciertas, la gente y el comercio se asusta y es difícil trabajar de esta manera”, señaló.

También dijo que en la gente se siente “esta sensación que vamos a volver a una cuarentena, todos sospechan que no será igual pero esta incertidumbre crea mucho malestar en el comercio y en la gente”.

“La gente sale a comprar por las dudas por si todo cierra y esa falsa alarma hace que se aprovechen, que aumenten los precios… es compleja la situación”

Dicho esto se refirió a la problemática de los manteros. “Es un problema de siempre y tiene que haber una política en conjunto, estuvimos reunidos con la directora de Rentas quien decidió armar una comisión con la policía y AFIP para ver que se hace con los manteros”, señaló en La Mañana de CNN como una posibilidad para avanzar en una respuesta.

Sobre este punto recalcó que la venta ambulante es un problema “si no hay una política integradora, la vemos como un enemigo y estamos en un error, (pero) la venta de manteros no se puede comparar con quien paga impuestos, la gente cree que el comercio pone el precio que quiere pero no dan los costos con la cantidad de impuestos, el año pasado no hubo subas y ahora se viene la luz, el gas, los sueldos están sufriendo”, comparó las aristas de la cuestión.

No obstante reconoció en radio CNN Salta que “la convivencia con los manteros es malísima” aunque recalcó que “tenemos miles de propuestas pero no es un trabajo que deba venir de la Cámara, debe ser un trabajo en conjunto, hay que sentarse con tranquilidad y trabajar entre todos para ver cómo se soluciona”, espetó para concluir.