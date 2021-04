Se vacunó el Chaqueño Palavecino: “Estoy agradecido por la posibilidad”

El Chaqueño Palavecino recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como cualquier otro salteño mayor de 60 años, sacó su turno, esperó y fue inoculado este mediodía en el Centro de Convenciones de Limache.

El cantante que se contagió en septiembre del año pasado y se debatió entre la vida y la muerte, tuvo que ser hospitalizado y hasta recibió plasma, ahora expresó su agradecimiento a las autoridades por la posibilidad.

“Estuve 12 días internado en terapia, vi viajar muchos al otro mundo, hemos quedado 2. Justo me toca el turno y estoy agradecido de tener la posibilidad”, dijo a Multivisión Federal. En este sentido, pidió también una pronta vacunación de los jóvenes, a quienes comparó con un “potro salvaje, difícil de frenar”.

“Esta es una enfermedad que no se puede saber, hay gente grande que se salva, gente joven que se muere, gente que se contagia y no sabe. Yo diría que al joven habría que vacunarlo también lo más rápido posible, porque el joven es como un potro salvaje, no lo frenas fácil y vuelve a la casa. Esta es una enfermedad que cuando menos pensas, lo agarras”, expresó.