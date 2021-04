La China Suárez tiene cáncer de piel

Luego de anunciar que su organismo estaba libre de Covid-19, Eugenia "China" Suárez sorprendió a sus seguidores al revelar que padece cáncer de piel. “La importancia de chequear tus lunares”, escribió en sus historias de Instagram. Y agregó: “Gracias al chequeo de lunares, descubrí que tenía un carcinoma basocelular (cáncer de piel). Hoy ya me lo sacaron, pero quiero agradecerles a las médicas por todo su amor y contención. Chequeá tus lunares”.

Suárez no es la única figura del ambiente artístico que tiene esta enfermedad. En diciembre pasado, la actriz Laura Laprida, hija de María Eugenia Fernández Rousse -una de Las Trillizas de Oro- hizo un descargo para concientizar a su público. "Ustedes saben que soy muy blanquita. Tengo muchos lunares, la piel muy sensible y de chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas. Son unos tumorcitos en la piel", explicó. Y contó que se sometió a dos pequeñas intervenciones en su rostro para remover estas lesiones: "Hace varios años que me los empezaron a sacar. Me salen en la cara, no sé por qué. También me han sacado lunares. Estuve arreglándome una cicatriz vieja en la frente de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma. Le pedí al cirujano que me achicara la cicatriz porque se veía medio fierita, y me sacaron otro".

Por su parte, Adriana Salgueiro contó a principios de 2020 que tiene epiteliomas, otra variante del cáncer de piel, razón por la que lleva más de dos décadas sin tomar sol. “Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda”, explicó en una entrevista con "Confrotados" e hizo énfasis en los importante que es consultar con un profesional a tiempo.

Según explica la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer es provocado por las radiaciones ultravioleta, y en particular las solares. Por este motivo, se recomienda evitar la exposición excesiva al sol y utilizar protector solar y ropa de que contenga filtros de protección. También se desaconseja el uso de camas solares y aparatos de bronceado que emiten rayos ultravioletas. /Telefe



