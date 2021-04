El exjuez Reynoso dijo que tuvo Covid 2 veces y reclamó ser el único detenido por su causa

El exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, brindó una entrevista a FM Aries donde no solo reclamó por su situación judicial al ser el único preso por la causa que lo investigó, sino también por los pocos cuidados que habría tenido, considerando sus problemas de salud y que sufrió reinfección de COVID-19.

Primero dijo que le interesaba contar a la sociedad lo que pasaría dentro de los complejos penitenciarios. “El año pasado manifesté por escrito que el 90% de la población (carcelaria) estaba con síntomas de Covid, nadie me escuchó, solamente hubo pocos hisopados, en mi caso nadie me hizo controlar”, reclamó.

A esto agregó que hace aproximadamente un mes “nuevamente varios internos tuvimos síntomas, en mi caso dolor de cabeza, resfrío, pérdida de olfato y gusto, dolor en los pulmones, hice conocer esta situación al Tribunal y se ordenó por fin que me hisoparan, el resultado dio que estuve contagiado”, contrayendo nuevamente la enfermedad.

Del mismo modo contó que este tiempo que estuvo preso compartió celda pero que fue recientemente que le dieron una para él solo “por mis enfermedades, tengo hipertensión, soy diabético insulino dependiente, problemas de próstata, cuatro operaciones en la vista”, indicó sus patologías.

Su causa

Por otra parte Reynoso protestó que, por la causa que se lo juzgó, “fui el único de esa asociación ilícita detenido, privado de su libertad ya próximo a cumplir 5 años de detención con prisión preventiva”. También dijo que “a mí me condenaron por el contenido de mis resoluciones, se me pintó que era un juez que liberaba al narcotráfico y liberaba las fronteras, así se me dibujó”.

Así agregó que su situación judicial se encuentra a resolverse en un tribunal de Buenos Aires, mientras él permanece dentro del complejo penitenciario de General Güemes, reiterando su necesidad que le concedan prisión domiciliaria.