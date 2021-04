Irá 7 años a la cárcel por abusar a una joven cuando salía del boliche

La Sala III del Tribunal de Juicio condenó a un sujeto de veintinueve años a pasar 7 años tras las rejas, al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual cometió contra una joven cuando ésta salía del boliche.

Según la información que comparte prensa del Poder Judicial, el condenado es Franco Rodrigo Emanuel Bautista quien fue denunciado por este hecho ocurrido en Cerrillos. La denunciante relató que había asistido a un local bailable de El Carril, perdiendo de vista a sus amigas una vez dentro, permaneciendo junto a un amigo “N.” quien estaba con otros 2 sujetos que ella recién conocía, uno de ellos era el imputado.

Cuando terminó el evento, la denunciante tomó un colectivo junto a su amigo y los otros dos jóvenes cuando “N.” les propuso que fueran cerca de su casa para tomar. Al bajarse en la entre del pueblo, su amigo le propuso que ella se adelantara con Bautista hasta un potrero mientras él y el otro sujeto iban por las bebidas alcohólicas.

No obstante, la damnificada dijo que cuando llegaron al potrero no había nadie. Fue cuando Bautista cambió de actitud, la sujetó fuertemente del brazo y la introdujo dentro del terreno, diciéndole “vos vas a estar conmigo, si no es por tu voluntad va a ser por la fuerza”, según la información compartida.

La joven empezó a pedir auxilio a los gritos pero el atacante la accedió carnalmente a pesar de su resistencia. Luego, le ordenó que se fuera y le advirtió que no le contara lo sucedido a nadie.

Ahora y con la sentencia por el caso, los jueces le revocaron la prisión domiciliaria preventiva ordenando su traslado a la cárcel penitenciaria local. También hicieron lugar parcialmente a la demanda instaurada por la víctima y condenaron a Bautista a pagarle la suma de $800.000 en concepto de daño moral resarcible, más los intereses correspondientes.