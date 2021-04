Folloni ganó la interna del PRS: "Queremos recuperar el rumbo tras una conducción errática"

Este fin de semana la política tomó protagonismo con las definiciones de distintos partidos, de cara a las próximas elecciones legislativas provinciales previstas para el 4 de julio. En ese sentido el tablero tuvo jugadas sorpresivas en el Partido Renovador de Salta (PARES) donde Jorge Oscar Folloni resultó ganador en las internas.

Folloni, uno de los creadores del Partido Renovador, sacó un amplio margen sobre el oficialista Esteban Ivetich con un 50% de los votos, según los datos preliminares, los cuales le indican que deberá asumir la conducción del sector por los próximos 4 años.

Tras los resultados y en diálogo con FM Pacífico el dirigente afirmó que su triunfo se debe una interpretación de las demandas de los afiliados. “He cumplido un rol de canalizador de un sentir masivo que había de dirigentes, afiliados y militantes que deseaban profundamente un cambio”, reflexionó.

A esto sentenció que él supo encontrar “ese eco cuando recorrí la provincia y encontré dirigentes que manifestaban que se había producido esta situación, de salir a enfrentar la crisis de nuestro partido”. Es así que, tras su victoria en la interna, “queremos recuperar la identidad, el rumbo y la credibilidad en la gente que se perdió tras tantos años de una conducción errática”, sentenció sobre los objetivos.

Así Folloni ya descartó una transición considerando que no es necesaria. “La actual presidenta (Cristina Fiore) quien me habló anoche, me manifestó que estaba todo a disposición, basta que de acuerdo a lo que fije la Junta Electoral y Partidaria, se apruebe definitivamente el escrutinio y con eso ya estamos en condiciones de tomar posesión de nuestro histórico edificio”, concluyó.