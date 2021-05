La Izquierda en Salta llamó a la unidad: piden que el PO no se vaya del frente

Son momentos intensos para la política salteña de cara al cierre de las alianzas y frentes de los partidos que participarán en las próximas elecciones legislativas programadas para el 4 de julio, si la pandemia lo permite.

En ese contexto la Izquierda en Salta también se está organizando de cara a los comicios legislativos con un llamado a la unidad para que el frente se mantenga intacto, pensando en la necesidad de reforzar su mensaje de lucha.

Al respecto InformateSalta dialogó con Daniela Planes, dirigente del PTS quien comentó cómo están en los preparativos. “En el Frente de Izquierda Unidad, como lo hicimos en Jujuy, estamos llamando a mantener el frente, llamamos a que el Partido Obrero continúe dentro del frente, que no se vayan e incluso llamando a que Nuevo Mas se incorpore”, señaló.

A modo de recordatorio, Planes rememoró que a nivel nacional la alianza fue fundada por el PTS, el PO, la Izquierda Socialista y el MST, mientras que en Salta “los fundadores son el PTS, el POR, se incorporó el MST y se formó el Frente de Izquierda Unidad”, el cual buscan que se mantenga firme en vista a los comicios.

Sobre este punto, Planes se refirió a la interna que hay que el Partido Obrero con acusaciones, expulsiones, denuncias de usurpaciones, entre otros problemas. “Nos parece que la crisis que atraviesa, en el fondo, no expresa distinciones, no hay diferencias esenciales, nos parece importante que no se vayan del frente y darle continuidad”, caso contrario podría debilitar a la Izquierda “frente a un régimen oligárquico, salteño donde debemos batallar contra los partidos patronales”.

“Es importante defender las bancas conquistadas por la izquierda, en la Legislatura debe haber una voz por los trabajadores”

Así, la dirigente recalcó que es intención de esta alianza “enfrentar un régimen patriarcal, misógino, oligárquico, fortaleciendo la lucha por los trabajadores despedidos, cesanteados, venimos interviniendo en la lucha de los docentes, por la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, por eso es importante mantener unido al frente”.