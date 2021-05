A horas de cerrar alianzas, así están los frentes políticos

Este 5 de mayo será un día bastante movido en el tablero político salteño, ya que el cronograma electoral indica que es el día para el cierre de alianzas y frentes de los distintos espacios que quieran competir en los comicios legislativos previstos para el próximo 4 de julio.

A horas de alcanzar la instancia de alianzas, son muchos quienes han definido cómo será su unión para ir a las urnas, mientras que hay otros espacios que mantienen en duda qué pasará, si irán solo o “a la par”.

¿Cómo está el escenario político para este lunes? Iniciando por el frente oficialista que dirige el gobernador Gustavo Sáenz, habrá dos ramas grandes que acompañarán el proyecto que dirige el mandatario provincial.

Por un lado está el grupo nucleado como Primero Salta con el Frente Plural, Todos por Salta, Autonomista y Salta Federal. Del otro lado de la vereda pero en la misma calle, está Identidad Salteña con Salta Nos Une, Conservador Popular, Propuesta Salta y el Pro - Propuesta Republicana.

Sobre este último partido, hay que mencionar que corresponde al grupo disidente del PRO en Salta, integrado por La Celeste y el sector conservador de Guillermo Durand Cornejo. Así, el PRO en la provincia queda dividido, con la parte de Martín Grande y Virginia Cornejo compartiendo espacio con Ahora Patria y la Unión Cívica Radical.

En cuanto al justicialismo peronista no kirchnerista, alineado al proyecto de Sáenz, ese frente encuentra juntos al Partido Justicialista, Memoria y Movilización, Libres del Sur, Partido Parte y el Partido Fe.

Quienes se encuentran en una debacle interna, por el momento, son los integrantes del Frente de Todos en Salta. Cabe recordar que fue la semana pasada que los partidos Kolina, Unidad Popular, Frente Grande y Trabajo y Pueblo conformaron una nueva alianza y reservaron el nombre “Frente de Todos” para las elecciones provinciales, alejándose del Partido de la Victoria y Felicidad, bajo el liderazgo de Sergio Leavy.

De quien hasta ahora no se sabe cómo será su jugada es el Partido Renovador de Salta, el cual abandonó el nombre de Pares para volver a usar PRS, como único avance tras sus internas que dejaron como líder del partido a Jorge Folloni, quien supo decir que veía difícil participar del espacio oficialista. No obstante, en elecciones, las cartas no están echadas hasta último minuto.