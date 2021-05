Tensión y cruces en Juventud Antoniana, ¿se suspenden sus elecciones?

La tensión se apoderó en la mañana de este miércoles en el club Juventud Antoniana, cuando la realización de sus elecciones para elegir su próxima conducción, previstas para este 6 de mayo, quedaron en vilo y a punto de suspenderse.

Ocurre que Horacio Mdalel, quien encabeza la lista Auténticos Antonianos, presentó un oficio a Personería Jurídica reclamando que la actual administración no presentó los balances de las cuentas del club, los cuales faltarían rendirse desde 2016. Como dichos balances no estarían presentados en tiempo y forma, cumpliendo parámetros internos, es que se puso en vilo la realización de las elecciones.

Al respecto InformateSalta habló con Gustavo Klix, actual presidente de Juventud y candidato a la reelección. “Los balances están presentados, no con los 10 días hábiles pero sí independientemente de la asamblea, que se tiene que hacer como siempre”, manifestó apuntando a Mdalel ya que “las otras 3 listas estamos bregando para que personería jurídica nos dé el Ok y se lleven a cabo las elecciones”.

Dicho esto afirmó que las elecciones “no están suspendidas, no sé de dónde salió el rumor, estoy actuando con las otras dos listas para que se lleven a cabo” este jueves a las 11. Sobre las rendiciones, llamó a “que se realicen las elecciones y luego les damos 10, 20, 30 días si quieren” para el análisis de los balances.

Quien también habló fue Gabriel Lazarte, de la lista Renacer Antoniano, apuntando no solo contra Mdalel quien “pidió los balances, éstos no se presentaron en tiempo y forma y eso puede hacer que las elecciones se caigan”, sino también contra Javier Russo, de la lista Identidad Antoniana.

“Tenemos un grupo de personas en el club que no están actuando como debe ser, están metiendo gente en el padrón electoral, hay gente que pagó su cuota y no figura en el padrón; el socio debe saber que esta gente ya no puede estar en el club, estos socios protectores de la lista de Ruso, si las elecciones se suspenden, es culpa de ellos”, recriminó.