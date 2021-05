Suspensión de ejecuciones de créditos prendarios: “Hay que eliminar las cláusulas abusivas”

El diputado Javier Diez Villa, autor del proyecto que se aprobó ayer que tiene como objetivo la suspensión de ejecuciones de créditos prendarios, visitó InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo.

En este sentido, consideró que el sistema de planes de ahorro, cuando no hay estabilidad económica, no son viables, sobre todo porque los contratos están plagados de cláusulas abusivas, en la famosa “letra chica”.

“Es necesario que los legisladores nacionales por Salta y los representan a todas las provincias, tienen que hacerse cargo de esto, hacer las gestiones que sean necesarias porque la cuestión de fondo es una decisión nacional política donde se resuelva con justo medio, un criterio de justicia donde cada deudor pueda hacer frente a su obligación. No piden que le regalen nada, lo que piden es poder pagar una cuota que sea razonable”, dijo.

Asimismo, consideró que a nivel nacional se debe trabajar fuertemente en revisar los planes de ahorro para que no sean una trampa para aquellos ahorristas acceden a los mismos para poder tener un vehículo. “Tienen que eliminarse las cláusulas abusivas, tiene que fijarse un parámetro real de la actualización de los valores”, expresó.

Por su parte, Rubén Quispe, referente de damnificados por planes de ahorro, celebró la iniciativa de los legisladores. “Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados fue una situación paliativa que nos va a ayudar a seguir adelante por lo menos con una esperanza de tratar de gestionar esto con un poco más de tranquilidad”.

En su caso particular, en 2018 adquirió un Fiat Palio por un valor de $301.000 y una cuota promedio que rondaba los $2900. Hoy el mismo crédito ha superado de valor móvil el $1.700.000 con una cuota de $34.000, lo que representa un aumento del 1000% en 3 años.

“La verdad que es un valor ficticio, no colinda con la realidad, no está regulado, no está administrado. Si vos llevas la póliza de tu seguro y se va a dar cuenta el valor real de cotización por parte de la aseguradora. Ahora, miramos el valor real del crédito y no coincide lamentablemente”, indicó.

En la provincia son más de 8 mil las familias afectadas por la situación. “Es desesperante ver la necesidad en la que están hoy estas familias portadoras de estos créditos, además de eso, hemos iniciado acciones colectivas y juicios individuales”.