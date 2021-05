Suspensión del feriado: “Es un día más de venta para el comercio”

Aún sin anuncios ni confirmaciones oficiales por parte del Gobierno, toma fuerza la información trascendida en torno a la decisión de suspender el feriado puente previsto para el lunes 24 de mayo. Con el argumento de desalentar el traslado de personas y evitar los fines turísticos por los que se creó estos feriados, todo parecería indicar que en los próximos días se oficializaría la suspensión.

A partir de esto, distintos sectores fueron pronunciándose al respecto, analizando los beneficios y perjuicios que podría traer la medida de anular el feriado puente. Por un lado, desde la Cámara de Turismo su presidente Gustavo Di Mécola indicó que pedirán al gobierno que no oficialicen la medida. A esto se le suma el presidente del COE Francisco Aguilar quien aseguró que él no caería en esa determinación ya que “no es un riesgo que nos preocupe”.

Faltando conocer cómo impactó la medida en el sector comercial, en la mañana de hoy InformateSalta dialogó con Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio, quien indicó que “a priori” se verían favorecidos.

“A nosotros obviamente nos favorece, pero perjudica al turismo y Salta es turística. Quizás en ciudades no turísticas conviene más”

Reconociendo que aún no sondeó el tema entre los comerciantes, significaría un día más de venta, aunque advierte que en términos económicos generales, no considera que sea una medida oportuna: “Pareciera que favorece pero también dejan de entrar fondos, el turismo mueve dinero que después se vuelve al comercio y la actividad, a Salta no sé si le conviene”, expresó Betzel ante InformateSalta.

Más allá de lo que suceda hasta el próximo 24, queda un manto de misterio sobre qué sucederá con los otros dos feriados puentes que restan en el año (viernes 8 de octubre y el lunes 22 de noviembre), aunque la situación de pandemia seguramente sea el factor determinante ahora, como en los próximos meses.