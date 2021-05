Segunda parte del Confidencial con Javier Matus, el hombre televisión

InformateSalta llegó a la intimidad del hogar de una de las personas más involucradas con el desarrollo de los medios locales. Luego de haber compartido la primera parte de una entrevista sin desperdicio alguno, presentamos la segunda y última entrega del Confidencial con Javier Matus, quien supo forjar uno de los canales televisivos de mayor peso de la provincia y con proyección más allá de los límites de Salta.

JMZ: ¿Cuándo se cruzan todos los elementos y decidis tener un medio ya hacer contenido?

Javier Matus: Nunca lo pensé, nunca creí que mi vida iba estar relacionada de esta manera. Para publicitar esos eventos, desfiles y shows había que usar mucho los medios, radio y tele.

JMZ: Detalle revolucionario de esa época, el señor tenía un contestador automático de teléfono fijo, con cassette, que se llenaba de mensajes. En eso entendías la interacción entre el medio y el público…

Javier Matus: Bueno, eso es algo importante hasta el día de hoy. Ahí vimos que los medios eran importantes. Pusimos la 92.1, FM Cielo.

JMZ: Contextualicemos la nueva televisión con Tinelli, con Pergollini, El Rayo, un montón de cosas que estaban cambiando la forma de producir contenido.

Javier Matus: Era toda una estética nueva, algo distinto. En base a eso, viendo lo que hacían Pergollini, Tinelli, queríamos hacer una TV que saliera de un plano fijo, de una silla y un helecho. Queríamos hacer un programa con mucha dinámica. En ese momento fuimos a Canal 11, era carísimo hacerlo pero además queríamos hacer móviles que era una cosa impensada y queríamos cámara viajera. La estructura de Canal 11 era muy rígida y no se podía salir de eso. Le preguntamos a la gente del canal si podíamos hacerlo desde una productora y bueno, ahí generamos un vínculo con una productora de calle 12 de octubre al 100 para hacer un programa que se llamó “Muestra Gratis”. Era todo un programa con famosos, cámara viajera, cosas divertidas y visualmente muy movido y dinámico. Después de montar una productora para hacer un programa terminamos haciendo programas para otros. Después compramos equipos en España, compramos computadoras para editar videos porque hasta ese momento las computadoras eran solo una máquina de escribir. Ahí aprendí que las computadoras podían editar video y fuimos los primeros en tener esas computadoras en Salta, convencidos de que la tecnología iba a marcar una diferencia y sigo creyendo eso. Hasta el día de hoy sigo viendo tele y agarro el control para ver todo el tiempo formatos.

JMZ: Tocaste algo importante como la familia, ¿cómo conocés a quien hoy es tu esposa?

Javier Matus: A mi esposa la conozco desde que tengo 16 años, le mentí y le dije que tenía 18 porque necesitaba más edad y mostrar madurez. Ahí la conozco a Mónica Agüero, la mamá de mis hijos, el amor de mi vida y también digo y estoy seguro que Dios me la puso en el camino, porque si no hubiera sucedido eso no estaría acá, lo digo seguro.

JMZ: Ella es la base y pilar de la familia y dijiste “Dios la puso en mi camino”. Dejando de lado lo cerebral y técnico, en qué momento aparece Dios tan fuerte en tu vida.

Javier Matus: 21 años aproximadamente. Una pariente se había ido a vivir a EEUU y al volver la vimos totalmente cambiada para bien. Le preguntamos qué hizo para estar bien y ella nos contó que había empezado a ir a iglesias donde la mayoría son cristianos evangélicos. Eso me cambió la vida y de ahí comenzó todo un proceso que empieza cuando conoces lo que dicen los evangelios y todo lo que pasó a partir de la venida de Jesús. Ahí nos damos cuenta que todos tenemos un propósito.

JMZ: ¿Cuál es tu propósito Javier?

Javier Matus: En un comienzo era abrir los medios a que llegue el mensaje de Jesús. No hacer medios para cristianos porque sino terminas en un circuito cerrado.

JMZ: Vamos a otro título: Multivisión Federal.

Javier Matus: Canal 9 nace después de 44 años que Salta tenga un solo canal. Cuando nace Canal 9 salimos en todos los diarios pero no por algo bueno. Era la maldad en Salta. Hubo que pasar toda esa época de presión mediática.

JMZ: Abriste camino de cero a machetazos y abriendo caminos…

Javier Matus: …y no fue fácil. Necesitábamos que la Justicia dictamine que en Salta había un monopolio televisivo de 40 años.

JMZ: Viste el tema legal y técnico, ahora la diferencia se marcó por el equipo. ¿Cómo empezaste a conformar equipo para generar una pantalla de contenido local?

Javier Matus: Canal 9, ahora Multivisión Federal va a 17 provincias, es un sueño. Veía en Buenos Aires los medios que son unitarios, no son federales. De los medios de Buenos Aires no hay uno que tenga una visión federal y nos hacen creer que lo que pasa alrededor del Obelisco es lo que pasa en toda Argentina.

JMZ: ¿Cómo cambiás la agenda en ese sentido? ¿cómo creés que vas a seguir más adelante?

Javier Matus: La televisión y la tecnología van a permitir hacer TV de calidad desde otros lugares que no sean Buenos Aires.

JMZ: ¿Qué es lo próximo para Multivisión?

Javier Matus: Gracias a Dios mi hijo trabaja con nosotros, eso es muy importante también. Multivisión tiene un claro propósito de ser el primer canal de noticias federales de la Argentina.

JMZ: Después de todo lo que generaste, ¿sos feliz Javier?

Javier Matus: Soy feliz porque la felicidad se vive día a día.