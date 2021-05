Confidencial con Javier Matus, el hombre detrás de Multivisión Canal 9

Supo forjar uno de los canales televisivos de mayor peso de la provincia y con proyección más allá de los límites de Salta. Con una precoz atracción por la música, la producción audiovisual y la tecnología, el destino de Javier Matus parece haber estar signado para convertirse en lo que es hoy: un referente en los medios de comunicación de Salta.

En esta edición del Confidencial de InformateSalta dialogamos con un hombre que vivió en primera persona la historia de la televisión local.

JMZ: ¿Cuántos años tenés?

Javier Matus: 51

JMZ: ¿Cómo fue la infancia de Javier Matus?

Javier Matus: Es muy lindo comenzar por ahí porque yo tuve una infancia en época de la televisión en blanco y negro y de 6 horas por día. Soy de esa época en la que veíamos un canal, el viejo canal 11, era increíble poder ver eso y que pase dentro de una caja.

JMZ: ¿Te atraían de chico los medios?

Javier Matus: Sí, de chico ya me atraía todo lo audiovisual.

JMZ: De aquel momento de infancia ¿qué te gustaba hacer además de ver televisión?

Javier Matus: Fue una infancia donde era muy inquieto, me gustaba desarmar aparatos, meterme con cosas eléctricas… y los deportes, algunos los hacía no muy bien, otros un poco mejor. Muchos años viví cerca del club GyT y eso hizo que pase mucho tiempo en el club.

JMZ: ¿Qué es lo que te hizo acercarte mucho a la música?

Javier Matus: en un momento nos vamos a vivir en el Monoblock Salta, de ahí salieron varios personajes. En ese momento vivía la familia Torres, que eran los dueños de Fono 1. Me hice amigo de Néstor Torres y empiezo a ir al negocio y a su casa donde era una discoteca tremenda, con equipos que no vi en mi vida, ahí empezó una fascinación por la música que se la agradezco mucho a esa familia.

JMZ: Después hay un momento en que Javier crece y se transforma en Javier Franja Matus, un DJ de la disco. Contáme de esa etapa

Javier Matus: Yo empiezo a poner música de muy chico, a los 13 años. Salta era una Salta distinta, segura, no tan complicada. Iba a la Técnica N°2 donde aprendí muchas cosas para armar equipos y con un grupo de amigos en fiestas de 15.

JMZ: ¿Cómo te convertís en el DJ de aquel Nacho Boite?

Javier Matus: Ahí ya tenía 17 años, poner música era muy apasionante pero también cuando ya lo tomás como un trabajo no empieza a ser tan agradable porque la noche siempre tiene sus cosas que no son de lo mejor. Dormís mal, comés mal… yo lo hacía con gusto pero ya sentía que la noche no me dejaba del todo cómodo.

JMZ: A finales de los 80 y principios de los 90 aparecieron estrellas y vos le producías los shows en Salta.

Javier Matus: Recuerdo Valeria Mazza, Diego Torres, todo lo que pasaba en Buenos Aires, con Pergolini y Tinelli. Empezamos a trabajar con representantes de artistas. Se hacían desfiles grandes con Nicole Neumann, Valeria Mazza, me acuerdo de Mariana Fabbiani también.

JMZ: ¿Cuándo se cruzan todos esos elementos y decidís generar contenido y hacer tu propio medio?

