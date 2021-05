Por las demoras en las vacunación, sepultureros amenazan con no recibir sepelios

Con el avance de la pandemia, los trabajadores de los cementerios vieron incrementada la demanda de servicios por el mayor número de defunciones provocadas por el Coronavirus. Desde hace meses vienen pidiendo que se los incorpore al Plan de Vacunación como esenciales por su alta exposición ante el virus.

Trabajadores de los cementerios San Antonio de Padua y de la Santa Cruz anunciaron una medida de fuerza en reclamo por mayor protección. “Estamos ahora en reunión y en Asamblea con el personal, con respecto de qué medidas se van a tomar ya que para la provincia, para el COE y para la Municipalidad no somos trabajadores esenciales”, aseguró Juan Gumera.

En sintonía, agregó que a partir de mañana analizan no recibir ningún sepelio en ninguno de los dos cementerios. “Nosotros consideramos que somos personal de esencial y de alto riesgo epidemiológico. No solamente por la COVID-19 si no por todo lo que representa trabajar en los cementerios”, finalizó Gumera en La Yapa Salta.