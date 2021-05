Familia denuncia la muerte de un joven en Alcaidía: "Estaba enfermo y lo dejaron morir"

Patrocinia es mamá de Gastón Cardozo de 25 años, quien falleció dos semanas atrás tras venir padeciendo un cuadro clínico grave. La mujer asegura que no recibió asistencia en la Alcaídia pese a solicitarlo en forma personal.

"Mi hijo venía detenido desde el año pasado, desde el mes de octubre. En el mes de enero empezó enfermo y cada día se le empeoraba, me decía que tenía diarrea y dolor de estómago. Entre febrero y marzo se logró que se le autorizara ir al hospital. Fue llevado al San Bernardo, se hicieron estudios y por el estado de salud que tenía debía quedar internado pero otro médico dijo que no"

Cuenta ante los micrófonos de Multivisión que "la situación de salud de su hijo cada día se agravaba más pero nadie hizo nada. "En la Pascuas estaba peor, mi hijo ya no podía pararse, siguió agravándose, dos semanas atrás mi hijo falleció, tuvo dos psicólogo neutros, ellos vieron el estado en que mi hijo estaba", explicó.

Siguiendo en su doloroso relato, la mujer cuenta que "yo fui a visitarlo el lunes a la mañana a mi hijo y el estado era desesperante, no lo podía ver, no sabía qué hacer, cómo sacarlo para el médico porque él no caminaba solo, no se le entendía ni lo que hablaba, mi hijo estaba cuero y hueso"

Acongojada la mujer cuenta que a la madrugada del martes la llamaron para darle la peor noticia "Que mi hijo había sido internado y había muerto por un paro cardiorrespiratorio"

Abandono y maltrato

Patrocinia contó que a la mañana también la llamaron compañeros de la celda de su hijo ya fallecido, diciéndole que es desesperante el estado que ellos viven ahí. "Es un horror como los tratan, como duermen, no le dejan ingresar ropa de abrigo con este frío, hay comidas que nosotros le llevamos que no les ingresan, y bueno todo desesperante. Otra persona me dijo que mi hijo falleció en la Alcaidía"

Asegura que esta persona le dijo que su hijo falleció la noche del lunes y fue recién retirado de la celda a las 9 de la mañana siguiente. "Yo lo único que pido es que se haga justicia, que salga a la luz la verdad, que es lo que realmente le paso a mi hijo, yo lo único que pedía era por la salud de mi hijo"

Dos certificados médicos

Según cuenta la mujer "en la Oficina de Derechos Humanos, el jefe de Derechos Humanos, le leyó que su hijo tenía hepatitis y un derrame, y COVID de 1 un día y en el que me entregaron en el hospital (del Milagro) dice que tenía hepatitis, tuberculosis y COVID de un día"

La mujer dice no comprender como su hijo estando sin vida pudo contraer COVID-19.