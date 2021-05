Más críticas a Medrano: “Ella no sabe el manejo porque nunca estuvo en Salud Pública”

La ex ministra de Salud, Josefina Medrano, utilizó su cuenta de Twitter para criticar el supuesto mal manejo que están haciendo los hospitales salteños con las vacunas contra el COVID-19, a quienes acusó de tener dosis sin aplicar. Inmediatamente, los gerentes de los nosocomios capitalinos salieron a responderle.

En diálogo con InformateSalta, el doctor Federico Mangione, gerente del Hospital Público Materno Infantil, cuestionó sus declaraciones teniendo en cuenta que ella no conoce desde adentro la administración de la Salud Pública.

“Ella cajoneó un proyecto que nosotros habíamos hecho, que era el famoso pool test, que lo estamos haciendo ahora, durante un año, en donde se murió muchísima gente por una cuestión de intereses. Ella no tiene experiencia en la administración pública en Salud”, disparó.

En este sentido, subrayó que el proceso de vacunación no es nada sencillo y recordó la histórica campaña contra la Gripe llevada a cabo el año pasado con más de 50 mil vacunas aplicadas en su hospital. “Ella era ministra pero no por lo que haya hecho ella, sino por un movimiento de los gerentes, en el cual me incluyo, que pudo contratar gente para que se pueda hacer”.

En números, el doctor detalló que tanto en el nosocomio céntrico como en los centros de salud que comprenden su área operativa, ya se han aplicado 32.737 dosis. “De lo que ya se vacunó en el centro nodo Primavera, 8616 se han aplicado; en el nodo Castañares 10.378; en el nodo Centro 8492; y en el Hospital Materno Infantil 5251”, especificó.

Asimismo, también brindó los datos de las vacunas que llegaron en los últimos dos días. “En lo que es mayo, en el hospital recibimos 610 de Sputnik V; 110 de AstraZeneca y de Sinopharm 160. En el nodo centro estamos sin vacunas, ahí se han vacunado 8492 personas. En el nodo Castañares nos han llegado 250 Sputnik; 40 AstraZeneca y Sinopharm 160; 800 llegaron al nodo Primavera Sputnik; 70 AstraZeneca y 342 Sinopharm”.

Mangione agregó que él es el “primer y desesperado en vacunar a todo el mundo” e indicó que es importante que la gente sepa que para cada tipo de vacuna se necesita un tipo de logística especial y una temperatura diferente de freezer. “En los centros de salud tenemos que ver qué tipo de vacunas mandamos para que lo coloquen en el día porque sino se echan a perder”.

Finalmente, reconoció que en lo que sí hay demoras es en la carga de los datos, porque muchas veces se vacuna en los domicilios y se anota en una libreta que posteriormente se tiene que trasladar a la carga. “La ex ministra a ese manejo no lo sabe porque nunca tuvo en Salud Pública. Sería interesante que se informe sobre eso”, disparó.