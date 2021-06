Candela Correa sobre Rangeón: “Es una locura que éste sinvergüenza esté libre”

La noticia de que el productor de moda, Pablo Rangeón, acusado de abusar sexualmente a varias mujeres entre ellas una menor de edad, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y causó gran indignación en la sociedad.

Al respecto, la concejal Candela Correa, en diálogo con CNN Salta 94.7, se mostró totalmente ofuscada por la decisión que tomó la jueza salteña Claudia Puertas. “Me parece una locura que este sinvergüenza esté libre. Llega un momento en el que no sabemos si la justicia realmente existe porque se toman medidas que son absurdas”, dijo.

En este sentido, duda que cumpla con el arresto domiciliario y aseguró que es solo cuestión de tiempo para que se lo vea haciendo su vida libremente. “Imagínense que salga de su casa y llegue directamente a la víctima y llegue a matarla ¿Quién va a responder y quien se va a hacer cargo si le hace algo?”, disparó.

Asimismo, indicó que no está cumpliendo la condena que debería cumplir por arruinarle la vida a muchas niñas y jovencitas. “Este tipo que tanto peso tiene y que contactos con el poder tiene para estar ahora yendo a su casa”.

Correa cree que no se está cumpliendo con una política de protección a la mujer y de perseguir al agresor. “Si no empezamos a parar el poder, el tipo tiene contacto con alguien y por eso quedó libre. Salió y tiene todas las comodidades que no se merece. La justicia es una cagada y no hace absolutamente nada”.

Finalmente, recordó que ella conoció a Pablo Rangeón tiempo atrás cuando se dedicó al modelaje pero después se alejó de ese mundo. “Me casé hice mi familia, no volví a tener contacto, sí alumnas mías me contaron cuando salió todo esto que es real y que les pasó lo mismo y no se animaban a contarlo”, concluyó.