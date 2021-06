La construcción en Salta está en crisis: "Estamos preocupados, no vemos futuro"

Son momentos difíciles para los distintos sectores que mueven la economía, la cual sufre los embates producidos por la pandemia del coronavirus como así de los confinamientos. En ese contexto, la construcción tampoco lo está pasando bien y tiene temor de lo que pueda venir.

InformateSalta dialogó con Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, quien hizo énfasis en el delicado momento en que se encuentran. “Estamos preocupados, vemos que (la actividad) no repunta, que la obra privada sigue agrandando la brecha en la relación entre obra pública y privada que era un 70%-30%, esa brecha ahora es al revés; no quiero decir que la obra privada no genere trabajo registrado pero, en el mayor de los casos, las obras son chiquitas, no genera el trabajo registrado para reactivar la economía”.

No obstante remarcó que “estamos bastante preocupados, no sabemos qué se va a hacer porque se han presentado todos los proyectos posibles al Gobierno de la Nación y éste no está mandando los fondos suficientes para que provincia licite y empiece las obras previstas”. Para dar unos ejemplo enumeró que “se han presentado 95 proyectos en el ENOHSA y no han mandado el dinero, en viviendas se presentaron para 3500 y no hay una sola para licitar”.

“Desde 2016 que no licitamos una vivienda”

Segura recalcó que las expectativas que tenían al iniciar el 2021 ahora se transmutaron en incertidumbre. “A principio de año estábamos esperanzados de comenzar bien, pero se está terminando el semestre y no vemos futuro, tiene que haber del Gobierno de la Nación una muestra, una inyección en la provincia para que haga las obras que necesitamos”, solicitó.

La preocupación del sector también viene del lado de los trabajadores y de dar fuentes de empleo. “Tenemos una población de 15.000 personas que trabajan en la obra pública, hoy no sé si están llegando a trabajar 3000, no hay empleo registrado, hay changuitas”, puntualizó.

Por último, contó que las restricciones no han complicado mucho al sector, contando con la posibilidad de trabajar. “No hemos tenido problemas con las restricciones, fuimos de las primeras provincias que volvieron a trabajar con la obra privada, estamos en permanente contacto con la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, con la Cámara Inmobiliaria, con el (ministro de Infraestructura, Sergio) Camacho, para lograr reactivar las obras, en ese aspecto no nos afecta”, concluyó.