El desconsolado llanto de Florencia Peña al recordar su video íntimo: “Lo revivo todos los días y...”

Como la justicia de La Rioja falló a favor de la causa de una joven víctima de un delito de porno venganza, Florencia Peña se expresó con lágrimas en los ojos al recordar la viralización de su video íntimo. Desde hoy, es considerada un delito penal y una forma de violencia de género la publicación de imágenes privadas, a partir de un caso en la provincia del norte.

Florencia, que lleva años peleando en la justicia y que tiene aún cinco juicios sin resolución, reflexionó sobre la decisión y confesó lo mal que lo pasa, aún en la actualidad, por la invasión a su intimidad. “El fallo me genera mucha emoción porque padecí muchísimo cuando se filtró mi video de contenido íntimo. No fue una porno venganza sino un hackeo. Y no sentí lo que, por suerte, hoy pueden sentir algunas mujeres, de que hay una mirada distinta sobre eso”, comenzó Flor.

“Me sentí absolutamente acusada, absolutamente denigrada como mujer y también me sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso, en mi intimidad”, continúo Peña. “Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución. Pero te escuchaba, Paulo (Kablan, el periodista que contó la noticia al aire) y, por un lado, reviví cosas que a mi me hicieron mucho daño y a mi familia también”, recordó la conductora.

“Pero por otro lado, el avance de las leyes y el avance de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos que, para nosotras es para siempre, yo lo revivo todos los días de mi vida”, confesó Flor. “Alguien me pone el video de nuevo en las redes o tengo que denunciar linkes pero es muy importante para nosotras sentirnos resguardadas en este punto, así que me da mucha alegría”, agregó Peña.

"En las mediaciones me hacían sentir culpable por haberme grabado, sucia. Me pusieron en la tapa de algunos diarios con fotos del video sin pixelar. Y que si yo había desechado mi video y alguien lo había sacado de la nube, alguien lo podía usar", contó la conductora.

"Me llegaron a decir que si alguien tira una silla en la calle, alguien la puede agarrar y que esto era lo mismo. "Explicarles a mis papás, es muy impresionante lo que pasa… Que las mujeres denuncien, que no se dejen presionar", cerró Flor.