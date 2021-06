Ibarra: "“El tema cupo molesta, es una cuestión de capacidades, no de género”

La candidata a senadora por la Capital, la Ing. Marianela Ibarra, quien pertenece al partido Salta Independiente, fue entrevistada en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

En diálogo con el periodista Sebastián Quinteros, la máxima referente del COPAIPA en la actualidad, compartió la visión de su partido y contó cómo llegó a sumarse:

“El Dr. Biella me llamó para invitarme a sumarme a este partido nuevo, que tiene una propuesta y una iniciativa distinta: Fuera de frentes, fuera de alianzas. Pensando en que somos un grupo de profesionales independientes que creemos en una manera distinta de hacer política.”

“Estamos cansados de ver siempre las mismas cosas, las mismas caras. Y nos atrevemos a pensar en una Salta y un país diferente. Esta iniciativa es la que me movilizó a sumarme, a acompañar e involucrarse con este proyecto”, agregó.

Actualmente, la Ingeniera es la presidenta del COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) por lo que fue consultada acerca de la continuidad de su cargo y su flamante campaña política:

“Desde antes que se posponga la fecha de las elecciones, he pedido que se me otorgue licencia dentro del COPAIPA. La presidencia es Ad honorem, no cobramos nada por el cargo que desempeñamos. Pero aún así, ya tengo la licencia concedida desde el momento en que comenzó la campaña hasta después de las elecciones. De ahí retomaré lo que me queda pendiente para finalizar en el cargo a fin de año”, concluyó.

"Pareciera que nuestros gobiernos no están haciendo una planificación a futuro, siempre a corto o mediano plazo.”

Sin lugar a duda, algo que llamó la atención de manera positiva, fue ver a una mujer encabezando una lista. Ante tal honor, la profesional fue consultada por el entrevistador, quien le preguntó qué siente al representar al género en un sector históricamente acaparado por los hombres casi en su totalidad:

“Para mí es un orgullo ser una mujer que esté encabezando una lista, pero dentro de Salta Independiente esta elección no pasa por una cuestión de género sino por una cuestión de aptitudes y habilidades para desempeñarse.”

Además, la entrevistada aprovechó la situación para recordar y resaltar que esta campaña será bastante particular: “Este año la campaña va a ser diferente, es distinto no estar cara a cara con el vecino. Creo que vamos a implementar un sistema de comunicación, yo personalmente, vengo de la parte técnica, muchos números en la cabeza. Nosotros sabemos desde la Ingeniería todas las cosas que hay que promover, desarrollar, pensando en qué Salta queremos tener y a dónde queremos ir.”

Cabe recordar, también, que queda pendiente la Reforma Constitucional, otro de los temas que destacaría Ibarra: “Nosotros estamos proponiendo que no haya renovación de mandato en los gobernadores, en los intendentes; queremos que sea mandato único. Estamos proponiendo, también, que haya gente idónea en algunos cargos que así lo requieren, como por ejemplo en la Auditoría de la Provincia, donde tiene que haber profesionales ingenieros. No puede ser que un abogado audite lo que es una obra pública”, profirió seriamente.

“Nosotros no podemos salir a buscar inversiones en el extranjero si no tenemos una planificación importante y los proyectos ejecutivos realizados”, sostuvo Ibarra.

Avanzada la entrevista, la candidata fue consultada por su opinión sobre la propuesta de Martín Grande de eliminar el Senado: “No estoy de acuerdo con los dichos de Grande de volver a la unicameralidad. La Cámara de Senadores es la única donde departamentos como Iruya tienen la misma reprensentatividad que otros, eso me parece que está perfecto. No creo que sea una solución eliminar esta Cámara donde cada uno de los representantes esta en igualdad de condiciones.”

También, Ibarra aseguró que, tanto ella como los miembros de su partido, tienen en claro que lo primero que quieren cambiar es el nivel de pobreza: “Está llegando al 50%. Estoy convencida que un gran agente agilizador de la economía es la obra, sin lugar a duda. Su efecto multiplicador es 8 veces sobre su valor de acción. En ese sentido, siempre hablamos de esto, de la planificación.

Por último, la Ingeniera dio su opinión sobre el manejo de la pandemia y la campaña de vacunación: “La situación epidemiológica es muy complicada, pero sí me sorprendió que de repente aparecieron millones de vacunas. Esto se tendría que haber hecho antes. En los últimos dos fines de semana fue una vacunación masiva y está muy bien que se haga, pero uno se queda pensando si estaba bien programado, si estaba planificado o se hizo porque la situación lo exigía”, finalizó.