Día Mundial del Donante de Sangre: “Las necesidades transfunsionales son permanentes”

Cada 14 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Donante Voluntario de Sangre. La elección del día responde al nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo conocido por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos ABO. Es así como todos los años se celebra la donación voluntaria de sangre, enmarcada dentro de temáticas especiales.

En la ciudad de Salta, el Centro Regional de Hemoterapia es la institución que primordialmente promueve constantemente la donación de sangre en la población, sin embargo, la respuesta es muy fluctuante, así como lo indica su directora, Betina Saracino.

“De a poco nos vamos recuperando de la gran caída que hubo por la pandemia pero es muy fluctuante”, comentó Saracino para radio CNN Salta, aseverando que notan que esta conducta se encuentra íntimamente relacionada con las medidas de confinamiento.

“Las necesidades transfunsionales son permanentes, por eso la afluencia de donantes tiene que ser permanente”

Según expresa la directora del Centro Regional de Hemoterapia, los índices ideales rondan entre los 100 y 120 donantes diarios: hoy se estima que esta cifra no supera los 70 donantes diarios. Sin embargo, Saracino rescata que la gente que concurre lo hace con mayor conocimiento: “Eso se ve en el número de donantes diferidos, a los que no se les puede tomar la donación por no cumplir algún requisito”, explica.

Más allá de los requerimientos básicos para hacer efectiva la donación, Saracino añade que las personas que recibieron alguna vacuna contra el covid-19 deben esperar al menos 72 horas para poder donar sangre. En el caso de pacientes recuperados, a partir de los 14 días del alta ya se encuentran en condiciones de donar sangre y, en algunos casos, plasma.

Para finalizar, Saracino anticipó que el Centro Regional de Hemoterapia trabaja en actividades diarias durante toda la semana para promover la donación espontánea, reconociendo que no existe sangre artificial dotándola de un valor único.

En este marco, harán colectas en diferentes puntos de la ciudad iniciando hoy en España al 1090, en el Sindicato de Empleados de Comercio. Mañana harán lo propio en el Centro Cívico Grand Bourg, el día miércoles en General Güemes y el día viernes en un supermercado de zona norte. A su vez, Saracino recordó que el Centro Regional de Hemoterapia funciona de lunes a viernes, de 7 a 17 hs y los días sábados de 7 a 12 hs.