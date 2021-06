Día del Padre: Mucho frío, poca gente y algunas ofertas por el centro de Salta

En medio del ajetreo de estos días, muchos comenzaron a percatarse al mirar el calendario que este domingo 20 de junio corresponde al festejo del día del padre, fecha ansiada por el sector comercial en pos de intentar mejorar sus ventas y sentir algo de alivio tras tantos golpes.

En la víspera del Día del Padre, el móvil de InformateSalta salió a las calles del centro de la ciudad para ver cómo estaba el movimiento por las peatonales y buscando ofertas para elegir no solo lo mejor, sino también aprovechar descuentos y rebajar para darle a papá una sorpresa.

No obstante la primera impresión es que en a media mañana de este martes el movimiento de personas era escaso, poco, tal vez siendo un factor de esta condición el frío que se sintió desde muy temprano por la ciudad, observándose muchos abrigos, gorros y hasta bufandas intentando combinar con los barbijos.

Mientras tanto ¿qué pasaba en los locales? El movimiento comercial no era mucho, lo cual no significa que no comience a mejorar con el paso de los días, ya que muchos salen a último momento a buscar ofertas o aprovechar descuentos de último minuto, los cuales vienen bien a los maltrechos bolsillos.

Nuestro móvil hizo una especial parada en una vinería de peatonal Caseros para observar las ofertas y "combos" de sus productos que, decorados en la vidriera, atraían la mirada de la gente gracias a sus precios y sus promociones.

¿Vos, ya compraste el regalo?