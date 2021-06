Piden el desafuero del senador Ramos: “Históricamente me quieren sacar a través de denuncias”

El Senado provincial finalmente recibió un pedido de desafuero del senador por Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, efectuado por el Juez de Garantías de Segunda Nominación del Distrito Judicial, tras lo cual en plena sesión él tomó la palabra en un intento de defensa. Apuntó contra el ex y actual intendentes de Rosario de Lerma. “Para mí quieren instalar desde la política la mentira. Históricamente me quieren sacar a través de denuncias”, expresó.

Ramos le aseguró a sus pares que no habrá ninguna acción que entorpezca la institucionalidad del cuerpo. “Estoy aquí, como todos los jueves, viniendo de mi pueblo a sesionar pero también les quiero explicar el contexto que pasó todo esto, que tiene que ver con el auge de las empresas sociales, que en ese momento vieron la oportunidad a generar trabajo a sectores vulnerables. En nuestro caso construcción de viviendas”, dijo.

En este sentido, indicó que cuando la justicia solicitó al municipio las rendiciones no encontraron nada. “También le solicitaron al municipio el expediente y dice claramente en las letras que se perdió misteriosamente. Cuando también los expedientes estaban certificados con normas de calidad, donde se podía establecer en el acto cual fue el último funcionario que tenía el expediente. También la justicia solicitó al municipio que vayan a ver las obras y que tampoco la encontraron”.

Asimismo, aseguró que puede caminar tranquilo por las calles del departamento. “Vivo en el mismo lugar, tengo el mismo número de teléfono desde hace 15 años. A mí me definen el voto de la gente que me ha traído hasta aquí, el cariño y el respeto de la gente. No quiero entorpecer la institucionalidad del Senado pero sí que sepamos la verdad”.

Por su parte, el senador de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, confirmó el ingreso del oficio judicial. “Se pide el desafuero del senador Ramos a los fines de que se proceda a la identificación del mismo en una causa del 2017. Al no haber presentado el senado en su momento a cumplir con esta formalidad, se solicita al Senado que le saque los fueros”.

El oficio fue derivado a la comisión de Justicia desde donde quieren emitir lo más rápido posible para su posterior tratamiento en el Senado.