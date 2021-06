En dos semanas Aguilar dejará la presidencia del COE

Finalmente y tras todo lo acontecido en las fallidas y polémicas conmemoraciones por el bicentenario del fallecimiento del general Güemes, el doctor Francisco Aguilar confirmó que será en un lapso de dos semanas que dejará la conducción del Comité Operativo de Emergencias.

Aguilar, quien había vuelto a presidir el COE Provincial en vista de la llegada de la segunda ola de coronavirus, comunicó el pasado jueves que tras lo ocurrido en la Guardia bajo las Estrellas con el paso de decenas de militantes sobre el operativo de seguridad, ponía su renuncia a manos del gobernador Gustavo Sáenz.

Ahora fue el doctor quien en diálogo con FM Aries confirmó que será el 8 de julio cuando se aleje definitivamente del Comité, fecha que se acordó junto al gobernador en una reunión que mantuvieron en el transcurso de este jueves.

Sobre las razones de su alejamiento manifestó que “hay muchos motivos, sería entrar en un terreno no médico y honestamente no quiero hablar”. No obstante recalcó que “tal vez fueron motivos múltiples y por ahí la gota que colmó el vaso fue la situación que ocurrió en el monumento”, respondió el médico.

Cabe recordar que Sáenz no quiso aceptar la renuncia del profesional al conocerse su postura, mostrando su penuria por las imágenes que se viralizaron en medio de los actos oficiales en honor al general Güemes, pidiéndole que siga hasta que encuentre un reemplazo. Ahora restará saber quién ocupará el puesto de Aguilar en el futuro.