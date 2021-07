Polémica por las tierras del INTA: Provincia y Ciudad, con miradas distintas

Por iniciativa del diputado nacional bonaerense Carlos Selva, se presentó semanas atrás un proyecto de ley para que el Estado Nacional transfiera cerca de 600 hectáreas del INTA Cerrillos al Plan Mi Lote, lanzado en agosto del año pasado en respuesta al déficit habitacional de la provincia.

Al respecto, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, en De Buena Fuente, aclaró que la intención del Gobierno Provincial no es quitarles las tierras al INTA sino canjearlas por otras teniendo en cuenta la existencia de numerosas familias que no tienen una vivienda. "Hubo un esquema de mala información”, indicó.

En la oportunidad, Camacho explicó que le ofrecieron al INTA un canje por 140 hectáreas, y no por la totalidad de las 600, tal cual reza el proyecto original, que no fue aceptado por la institución. “Nosotros ofrecimos una permuta de una finca en el Ceibal que pertenece a la Provincia con un esquema de valoración similar a lo que pedía la Provincia. Eran 147 hectáreas por 420 en El Galpón pero no les interesó", añadió.

Por su parte, Bettina Romero, intendente de la ciudad de Salta, en InformateSalta por Multivisión Federal, indicó que si bien es real el déficit habitacional y la necesidad de miles de mujeres y hombres de acceder a sus viviendas, lo que se plantea en ese proyecto no es construir viviendas, sino dar lotes, que encima no cuentan con los servicios necesarios.

Consultado por Federico Storniolo, la jefa comunal indicó que es clave que prime el análisis desde lo urbanístico, lo que implica una millonaria inversión para la conexión de aguas y cloacas, caso contrario se terminará generando “grandes aglomerados con muy mala calidad de vida donde se profundiza la pobreza”. “Sería muy peligrosos desde lo urbanístico”, detalló.

Profundizando su análisis, indicó que avanzar con el loteo sería una ampliación de toda una nueva urbanización no planificada sin inversión de infraestructura.

“La entrega de lotes solo sin infraestructura no creo que sea lo que la ciudad y el área metropolitana necesite”

El plan en la ciudad

Para diferenciarse, explicó que en la ciudad de Salta se está trabajando en la identificación de espacios municipales con conexión de servicios o que tienen realmente la posibilidad de instalarlos. “Estamos trabajando con Nación, la posibilidad de generar viviendas en terrenos municipales donde la condición es que tengamos acceso a los servicios”, dijo.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de empezar a construir elevado, sistema que se está utilizando en el mundo.