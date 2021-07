Rosa Torino: “Son pocos los casos en el país donde se juzgó y condenó a miembros de la iglesia”

El pasado 25 de junio dio inicio el juicio contra el ex cura Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Esta instancia de audiencias de debate sortea sus fechas finales ya que está previsto que el próximo jueves 8 de julio se conozcan los alegatos y el veredicto final.

Por parte del Ministerio Público Fiscal, actúa la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien en diálogo con InformateSalta afirmó que el Tribunal ha dado plazo máximo para dictar sentencia y que no debería prorrogarse más allá de este jueves la discusión.

“Hasta el momento todos los testimonios y elementos que se han incorporado ratifican la acusación que venimos llevando adelante, no solo en orden a las víctimas que han denunciado sino también en cuanto a la modalidad en la que se llevaban estos abusos”, ratificó la fiscal Simesen. Asimismo, aseguró que “hay otras víctimas más que no han llevado adelante sus denuncias en la sede penal sino en la sede canónica”, por lo que el prontuario de Rosa Torino podría no limitarse a los hechos por los que actualmente se lo juzga.

“Se trata claramente de una metodología que se venía llevando adelante no solo en Salta sino en las distintas instituciones que esta Congregación tenía en el país”

Así como relata la fiscal, a lo largo de la última semana se escucharon testimonios muy fuertes, donde se dejó ver que hubo víctimas que, en su momento, revelaron la existencia de estos abusos al superior sin que se tomaran medidas al respecto. “Tapar, que no se hable, que nade sepa, perdonar al hermano abusador: son algunas de las cosas que hemos escuchado a lo largo del debate”, dijo Simesen.

Avanzando hacia lo que resta, hasta el próximo jueves el tribunal escuchará a los testigos de la defensa y cuatro testigos más de las fiscalías.

En torno al pedido de pena, la fiscal Simesen de Bielke aclara que el día previo a los alegatos se conforma una convicción donde se recogen todos los elementos incorporados en la causa para, en base a ello, pedir la condena.

Si bien la fiscal aclara que las penas son flexibles, el ex sacerdote podría pasar un mínimo de 8 y un máximo de 20 años en prisión. Lo que sí reconoce Simesen es que buscan que la pena sea de prisión efectiva y que “siente precedentes”.

Abusos de la Iglesia

El caso del ex cura Rosa Torino es tan delicado como grave. A medida que se avanzó en la investigación se fueron conociendo detalles escabrosos de lo que ocurría en la congregación de la que formaba parte. En este caso puntual, se lo juzga por tres situaciones de abuso, con tres personas distintas. Sin embargo, la fiscal no niega que pueda haber más:

“Recibí muchos mensajes de personas que quieren denunciar, quieren formular denuncias hacia el acusado y hacia otros miembros de su comunidad”

Según expresa la fiscal, Salta no cuenta con antecedentes de este tenor. Así como recuerda, Argentina tuvo casos donde se destaparon escándalos similares dentro de la iglesia, pero son pocos. Entre los que menciona Simesen, se encuentra el caso del ex padre Julio Grassi y, de manera más reciente, el caso de los abusos de once chicos sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza.

“Son pocos los casos en Argentina donde se ha juzgado y condenado a miembros de la iglesia católica, por eso vamos a pedir una pena de prisión efectiva que siente precedentes en estos casos”, concluye la fiscal.