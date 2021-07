“Si accedemos a vacunar a personas sin turnos, dejamos sin dosis a otros”

Entre las noticias de la semana se encuentra la notoria búsqueda y preocupación por parte de muchos salteños quienes están aguardando la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, habiendo recibido la primera dosis hace más de 3 meses, sin respuestas de cuándo completarán la vacunación.

Tras lo ocurrido en el vacunatorio del Centro de Convenciones, en la zona sur de la ciudad de Salta, con decenas de personas tratando de conseguir alguna de las dosis para el complemento, en el hospital Papa Francisco también reconocen que la demanda es alta pero por ahora no tienen cómo dar respuestas ya que se les agotaron todas las dosis que les quedaban del remedio en demanda.

Así lo señaló el gerente del nosocomio, el doctor Daniel Mamaní en diálogo con Canal 9 Multivisión donde primeramente dio un panorama de cómo vienen trabajando con la vacunación. “Estamos colocando a personas mayores de 18 años por demanda espontánea la primera de Astra Zeneca, Sinopharm y lo que queda, si existe stock, de las Sputniks, todas las personas que están cumpliendo las 4 semanas de Sinopharm están acudiendo con turnos, también los que cumplen con 60 días de Astra Zeneca”, comentó.

Dicho esto contó que hasta ayer (por el miércoles) “estuvimos dando las segundas dosis de la Sputnik V y se nos terminaron las que se habían asignado a este hospital, todo trabajando según los turnos del 148”, aclaró el profesional.

“Cuando llegue el segundo componente, pueden venir con el turno predatado y según el número de dosis que tengamos”

En este punto Mamaní aclaró que las vacunas primeras dosis para mayores de 18 años son a demanda, mientras que las segundas son con turnos asignados, para mantener el esquema y el orden que precisan para la correcta inoculación e los pacientes, evitando también amontonamientos.

No obstante reconoció que ha sido una demanda difícil tratando de informar y aclarar a la gente que fue al hospital a buscar la 2° dosis Sputnik que no se las podían dar. “Han sido estresantes estos días, muchas personas se acercaron a pedir la dosis sin turno, no pudimos dar respuesta porque tenemos el número de dosis que nos llega a servicio según el turno dado”, manifestó.

El profesional quien recalcó que “es estresante explicar permanentemente en la puerta que solo vacunamos con turnos, que se debe venir con horario predatado”.

“Si accedemos a vacunar a personas sin turnos, dejamos sin dosis a personas con turnos”

En un acto de sinceridad, Mamaní reconoció que “debo entender que las personas están buscando la segunda dosis, no llega la cantidad suficiente, pero mientras vayan llegando iremos dando respuestas” bajo un esquema organizado y predatado, subrayó para concluir.