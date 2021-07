En Salta, el campo protestó contra el gobierno de Fernández: "No vamos por buen camino”

Una de las imágenes del fin de semana largo fue la masiva concentración del sector agropecuario a lo largo del país, de la que Salta no quedó exenta, en la cual volvieron a manifestarse en rechazo de las medidas restrictivas por parte del Gobierno de la Nación hacia sus actividades, entre ellas, el cepo a la exportación de carne vacuna.

Al respecto de la protesta y las repercusiones que tuvo la movida, InformateSalta dialogó con Lucas Norris, presidente de Prograno quien se mostró satisfecho por la adhesión de la sociedad al reclamo pero también esperando que éste pueda generar conciencia al Gobierno de las complicaciones que atraviesan.

Primeramente dijo que el balance de lo ocurrido es positivo, por parte de la atención de la gente, pero hay que ver si realmente el Gobierno tiene voluntad de cambiar algo. "Es un llamado de atención para que el Gobierno deba replantearse las cosas".

Esta situación, afirmó, los pone “tristes”, hay un descontento de una parte de la población, debemos pensar si realmente lo que están haciendo va en buen rumbo o estamos cada vez más aislados con las medidas que van tomando”, aseveró.

Dicho desasosiego y la falta de soluciones o mejoras no impide pensar que deban seguir con estos reclamos. “Nos iremos haciendo más firmes con estas protestas porque son la única forma de hacer un llamado de atención, el diálogo que hay con el gobierno nacional o provincial no trasciende a ningún lado”, lamentó Norris.

Sobre este punto contó que hace un par de semanas “nos juntamos con los ministros, vemos que no hay ningún tipo de cambio en las políticas, no hay un feedback” y eso es algo que se lamenta. Por lo tanto las proyecciones sobre lo que pueda venir en el resto del año no son positivas.

“En un año electoral, vamos a ver mucha profundización de estas medidas, habrá mucho despilfarro porque el Gobierno pretende ganar como sea, eso hace que la economía vaya en picada y no hay soluciones de fondo a mediano o largo plazo”, espetó el presidente de Prograno para concluir.

“Es complicado cuando no hay una proyección para adelante, ir tratando de resolver los problemas, me parece que no vamos por buen camino”