Femicidios en Salta: "Nos falta una vida y nos tiene que preocupar mucho"

Sigue la conmoción en la sociedad salteña por la muerte de Lorena Vique, víctima de femicidio presuntamente por su pareja el jueves pasado en Vaqueros, hecho que llevó a una marcha por las calles del pueblo por parte de sus familiares y amigos, acompañada por organizaciones sociales y vecinos, pidiendo justicia.

En el marco de este hecho InformateSalta dialogó con Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia de Salta quien recalcó sobre las necesidades de seguir profundizando en acciones, protocolos y educación para prevenir los femicidios, sabiendo actuar “en el antes” de estos hechos terribles.

Primeramente recordó que desde hace 5 años el Observatorio viene trabajando “en un registro de mayor calidad, un trabajo con las características que permiten determinar si una muerte violenta es un femicidio o no, me parece un gran avance que tengamos también una Unidad de Fiscales en Femicidios”.

No obstante dijo que “en el caso particular de éste femicidio donde no había antecedentes, me parece clave pensar en cómo los prevenimos, el actuar por esto está aceitado, existe la Ley Brisa con una ayuda económica, la Provincia también tiene a disposición una ayuda económica temporaria, pero más allá de esto hoy nos falta una vida y eso nos tiene que preocupar mucho”

“Tenemos que empezar a pensar en ‘el antes’ y en la prevención”

Así Pérez Declerq recalcó que “tienen que estar aceitados los protocolos que permiten identificar cuando una persona está en violencia a tiempo, a través de los protocolos que existen en Educación y Salud, hoy por hoy no están funcionando al 100%”. También dijo que como sociedad en general “debemos tener una ESI que funcione en todas las escuelas, que tenga un equipo provincial que acompañe, saber cuál es el contenido, cómo se está dando”, demandó.

Del mismo modo aseveró que “no hay que estigmatizar y pensar que solo se dan femicidios en los barrios, esto es una cultura machista, trabajamos para tener un registro de femicidios y denuncias de violencias como la política y la obstétrica, todas tienen la misma raíz y tienen que ver con un orden binario –mujer y varón-, tenemos que pensar como sociedad diversa”, concluyó.