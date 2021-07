Exigían ser vacunados y agredieron al personal de salud de Castañares

La escasez del segundo componente de Sputnik V continúa siendo un tema de preocupación para quienes recibieron meses atrás su primera dosis. Sin embargo, la impaciencia de algunos vecinos llegó al límite de la violencia en la zona norte de la ciudad.

En diálogo con la Dra. Patricia Perren, directora del Centro de Salud N° 15 de Castañares, se conoció que en las últimas horas se vivieron momentos de tensión en el vacunatorio que allí funciona. Se trata de pacientes que llegaron al lugar, sin previo turno, a reclamar la segunda inoculación con la vacuna rusa.

Si bien por el momento ningún agente sanitario sufrió agresiones físicas, los insultos y amenazas son frecuentes. Según expresó la Dra. Perren “las agresiones son diarias, van desde insultos a amenazas de juicio”. Estas situaciones vienen dándose desde que se habilitó la vacunación a fines del 2020 e incluso la doctora a cargo del centro de salud llegó a hacer una denuncia, en aquel entonces, por haber sido amenazada de muerte.

“Tienen que tener paciencia”, recomienda Perren, aclarando que “las vacunas no se vencen una vez que están en el organismo: el equipo está y a medida que llegan las vacunas se aplican”. En este sentido, la profesional marcó la falta de conocimiento que hay entre la gente: “Muchos piensan que si no reciben la segunda dosis, se vence la primera y no es así, a los 15 días de aplicada la vacuna ya estamos generando anticuerpos”, explicó la mujer.