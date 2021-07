Fuerte debate por la escasa renovación de nombres en el Partido Obrero

El dirigente nacional del PO-FITU, Néstor Pitrola y Bernardo Solá candidato a Senador de la UCR tuvieron un fuerte debate en InformateSalta por Multivisión, donde los dos pudieron intercambiar opiniones sobre los partidos políticos, la reforma constitucional y la renovación dentro de la política.

En el programa conducido por Sebastián Quinteros y Noelia Pandolfi, el dirigente del Partido Obrero, Pitrola, comenzó haciendo un análisis de las próximas elecciones legislativas de Salta comentando al respecto: “para ganar un senador en la provincia de Salta hay que ganar la capital. El régimen político y eleccionario de Salta es totalmente reaccionario y conservador. Tenemos un régimen oligárquico muy difícil de desmontar. Creo que Sáenz no tiene oposición y fragmenta por los que se dejan comprar y fragmentar”.

Ante este planteo de Bernardo Solá, el candidato a Senador criticó, “me parece que la oligarquía no es solo en función de quien gobierna. El Polo Obrero es una oligarquía, hace 15 años son los mismos candidatos; Del Plá, López y Foffani” y agregó, “creo que la razón por la cual ha perdido escaños es por la falta de renovación de sus dirigencias”.

“Hablo de la oligarquía como la centralidad de poder en el PO, que desde hace 20 años en los cargos va un año Pablo López a candidato a Diputado Nacional y el otro va a Diputado Provincial. No hay una renovación en la dirigencia del partido”.

Néstor Pitrola no dudó en responderle y aseguró que “el problema de la renovación es algo superficial. Yo voy a contribuir toda la vida y nadie me va a parar porque diga que hay que renovar. Tenemos que crecer, van surgiendo cuadros jóvenes” a lo que interrumpió Solá cuestionando que no se ven a esos nuevos candidatos en la política del partido de izquierda.

Muy eufórico Pitrola cuestionó que el planteo era un ataque bajo, “de un partido que se ha entregado a la verdadera oligarquía del PRO de los empresarios de la Republica Argentina como lo es la Unión Cívica Radical” cuestionó exaltado y agregó en el mismo tono, “vos venís a hablar de oligarquía del Partido Obrero que está comprometido con la lucha, no hay lucha popular de la provincia de Salta que no los tenga a los compañeros”.

Intentando calmar la situación y arrojar paños fríos Solá quiso aclarar, “digo que el Partido Obrero monopoliza los nombres, los cargos, no lo tomes a mal”, tras el intento infructuoso de aliviar el clima fue el turno de Pitrola de responder, “vos sabes que nosotros tenemos congresos anuales que eligen a nuestro comité nacional, cosa que hoy los partidos han perdido toda democracia interna”.

Haciendo autorreferencia el candidato a Senador de la UCR, “he decido por que el país está pasando por un momento espantoso, uno no puede hacerse el distraído y tiene que participar en política. Cuando me ofrecieron ser candidato acepte con mucho gusto, hace 20 años que no actúo en política y seguramente en el radicalismo también se repiten nombres, hay que luchar por esa renovación”.

Reforma de la Constitución

Abordando el tema de la reforma constitucional salteña, Pitrola, fiel a su estilo, se mostró critico, “es una ficción de reforma constitucional, porque con el cuento de no elegir la corte cada 6 años, va a dejar (Sáenz) su propia corte de manera eterna” y agregó, “para nosotros la democratización del sistema político es una cámara única con distrito único en salta, con revocabilidad de los mandatos y con elección por voto popular de la Justicia.

Los jueces son una casta vitalicia en argentina”, Bernardo Solá coincidió en algunos puntos, sobre todo en que “no era el momento de una reforma constitucional y todos sabemos que se debe reformar por materias y aquí se esta renovando por artículos” y agregó, “Es uno de los pocos hechos de campaña que (Sáenz) puede estar cumpliendo”

En un clima más caliente pero siempre en el marco del respeto el dirigente del Partido Obrero comentó, “tenés una UCR que cuando gobernó lo hizo para la oligarquía por eso De la Rúa se fue en helicóptero y el Partido Obrero nunca gobernó para la oligarquía, siempre ha estado al servicio de los intereses de los trabajadores”.

A lo que en modo de respuesta el dirigente radical soltó, “y nunca van a gobernar por que no van a llegar al poder, cuando ganaron la Capital y tuvieron el Concejo Deliberante no se pusieron de acuerdo”, rápidamente el referente de la izquierda salió al cruce comentando, “a mi no me vas a correr con una mentirita, hubo unidad de los partidos capitalistas para evitar que el PO subiera a la presidencia del Consejo Deliberante”.

El debate que se desarrolló de forma muy respetuosa finalizó, en un momento de tensión, con un saludo de puños entre ambos y elogios cruzados.