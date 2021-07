Pamela Ares: "Nosotros estamos planteando ideas y no queremos caer en la chicana”

Con la campaña electoral en marcha rumbo a los comicios provinciales que se desarrollará el próximo 15 de agosto en la provincia, los candidatos atraviesan un escenario atípico para llevar adelante sus ideas y contar sus posturas. Quien habló de estos puntos fue Pamela Ares, candidata a senadora por la Capital del Frente de Todos, con Sin Vueltas de InformateSalta.

En primer lugar sobre el desarrollo de la campaña, contó que están “visitando, recorriendo, hablando y contando nuestras propuestas, nos gustaría que además de estar de campaña, todos puedan estar trabajando justamente, (por eso) tenemos una propuesta que tiene que ver con más y mejor trabajo”.

"Nosotros estamos planteando ideas y no queremos caer en la chicana"

Sobre este punto contó que es uno de los ejes donde están haciendo énfasis en sus propuestas. “Hoy 139 mil salteños de Capital tienen un problema vinculado a la falta de empleo, vemos cada vez más como aumenta la desigualdad, la pobreza, (por lo cual) presentamos el plan quinquenal, un plan que creemos tiene que empezar en el 2021 y terminar en el 2026”.

Del mismo modo, en su charla con el periodista Federico Storniolo, consideró como herramienta para superar esta problemática “bajar ingresos brutos, y utilizar el superávit fiscal del Gobierno Provincial para incluir el valor de 8 cooperadores asistenciales, 3600 millones en las cuentas del banco generando intereses. "Está muy bien que el Gobierno ahorre en una época que no es de crisis, pero en una época de crisis mejor utilizarlas para dar trabajo”, reflexionó Ares.

Por otra parte, la candidata habló sobre la participación de las mujeres en la política y las elecciones, rescatando que su espacio ha sabido darles un lugar importante en las listas: “Es una apuesta, queremos dar un empuje a las mujeres, nosotras venimos de espacio de militancia incluso de participaciones diferentes”.

"Soy mujer preparada y quiero debatir con los candidatos a senadores”

También propuso llamar a un debate con los candidatos a senadores. "No he recibido respuestas de los candidatos a senadores varones, me han dicho que si enseguida las mujeres que encabezan pero los varones no me han contestado”, lamentó.

Sobre su participación en las elecciones, sentenció que su objetivo es “ser una senadora que defienda el derecho de las mujeres que tiene que ver con el trabajo, el cuidado, la alimentación, representar a todos los salteños.

También subrayó que es la intención de su espacio transformar la política de Salta desde el Frente de Todos. "Hay que hacer una renovación dirigencial, vemos que hay senadores que llevan más de 20 años repitiendo sus bancas y no hay debate, no sabemos qué intereses representan, yo quiero llevar transparencia al Senado”.

Para concluir reafirmó su participación dentro de la gestión nacional. “Soy del equipo de Alberto (Fernández), de Cristina (Kirchner y siento el apoyo del Frente de Todos local, hay propuestas y sobre todo el apoyo de la gente, yo el apoyo de mi espacio político”, concluyó.