Adultos Mayores se interiorizó de las denuncias de maltratos en un hogar de Orán

Un audio se viralizó en las últimas horas causando conmoción por el maltrato que estarían atravesando los abuelos que residen en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Orán, sitio donde los tendrían en malas condiciones, descuidados, mal alimentados, entre otros problemas.

En dicho audio un abuelo que se presentó como Ignacio, no vidente, con problemas de salud, denunció que a los residentes “no nos dan de comer bien, nos atienden mal, nos dicen que no hay presupuesto, nos amenazan que nos van a echar, tratan mal a las enfermeras, al personal de limpieza, esa señora está mal”, en relación con quien sería la encargada de la residencia, entre múltiples falencias.

En medio de las repercusiones quien habló fue Jorge Nicolás O’Brien, director de Adultos Mayores de Salta que dialogó con el medio Central de Noticias contó que visitó en dos oportunidades el hogar de retiro, la primera para hablar con los empleados y la segunda –recientemente- para dialogar y controlar a los abuelos sanitariamente.

O’Brien agregó que, de los relevamientos realizado, entre el personal el 76% aprueba la gestión de la directora del hogar, Claudia Moyano, pero que entre los internados tres de cada cuatro la desaprueban.

"No puede ser que en julio del año pasado sucedió esto y que recién nos enteremos", reclamo O'Brien haciendo hincapié en la falta de comunicación entre el personal, la jefatura y la Dirección Provincial.

Del mismo modo y sobre lo dicho por el abuelo en el audio, reconoció que todo sucedió a raíz de la pandemia y de la falta de personal pero que, ahora, corresponde ordenar todo "porque no es lo mejor que haya familiares trabajando, no es profesional".