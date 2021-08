La dura reacción de los jueces contra Alberto Fernández

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un duro comunicado criticando las palabras del presidente Alberto Fernández, quien cuestionó la duración del mandato de los jueces y generó una gran polémica.

"El plazo de vigencia del nombramiento de los/as magistrados/as sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99, inciso 4°, párrafo 3º de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial", arranca el comunicado.

Y agrega: "Resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo".

"La eventual modificación de ese esquema constitucional, adoptado con abrumadora mayoría en todos los sistemas legales modernos, concierne con exclusividad al poder constituyente, que sólo puede ser movilizado de la manera prevista en el artículo 30 de la Constitución Nacional y a instancias del Congreso de la Nación", completa el comunicado.

"Por otro lado, no estimamos adecuada la presente discusión en el marco de la delicada situación que atraviesa el país, urgida por otras numerosas prioridades", cierra el comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, y por el secretario general, Enrique Comellas.

Las palabras del presidente han sido duramente criticadas por varios dirigentes de la oposición, quienes atribuyeron la "propuesta" de Fernández a presiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Otra vez el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández", se quejó el vicepresidente del PRO, Federico Angelini.

"¿Ustedes se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados. ¡Eso nos jugamos en las próximas elecciones!", agregó el diputado mendocino Luis Petri.

Las palabras de Fernández

El presidente puso en duda la duración de los jueces en sus cargos en un encuentro que encabezó con estudiantes de abogacía. "Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?", cuestionó Fernández.

"A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas", sostuvo el mandatario.