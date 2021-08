Cuestionan duramente el presupuesto destinado a hogares de ancianos

Las graves denuncias que se conocieron en los últimos días dentro del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul de Orán desnudaron también una situación muy preocupante en cuanto al dinero que se destina para este tipo de residencias.

Sin pelos en la lengua, el director General de Adultos Mayores, Nicolás O’ Brien, apuntó con dureza contra la el Ministerio de Desarrollo Social, por la nula preocupación que manifiesta en torno a este sector de la sociedad.

“Están llegando al 15 del mes con su presupuesto y después tienen que tocar plata de los adultos mayores o tienen que vivir a bolsones. De esa manera no es digno para la gente mayor, a mí me enfada mucho, me produce una molestia por eso tengo una mala relación con la ministra porque no nos ha dado absolutamente nada de lo que le hemos pedido. Me encuentro con una pared tan grande, con tanta testarudez, necedad, me cuesta mucho, no puedo más”, disparó por Multivisión Federal.

Sobre este punto, aseguró que el dinero que reciben es la mitad de lo que necesitan. “Hice un trabajo bocado por bocado, pantalón por pantalón, se hace pis la gente grande, estoy hablando de lo mínimo. Me ha quedado cajoneado en el Ministerio el pedido para que se considere el valor, no un porcentaje, porque nos han dado el 30% recién ahora desde agosto de 2019 con el viejo presupuesto”.

En este sentido, cuestionó que alojen en los hogares personas psiquiátricas o que acaban de salir de un post-operatorio, cuando en realidad tienen sólo un fin social. “Le falta ropa, techo, alimentación, no tienen familia. No es sanatorial, no es un sanatorio, mucho menos es un manicomio y sin embargo está lleno de personas con problemas de salud mental y patologías gravísimas y el personal escasea”.

Asimismo, lamentó que en este caso particular existe una feroz interna por la presidencia del hogar. “Hay mucha puja de poder en el exterior y en el interior se refleja eso. Esta gente no ha informado, y ha preferido el rumor, contaminar residentes con sus propios problemas y también sacarlo afuera antes de buscar la solución por la vía jerárquica”, dijo.

En cuanto a la denuncia por un abuso dentro de este hogar, detalló que las pericias realizadas al hombre acusado, no pudieron acreditarlo por la data del tiempo, pese a ello, consideró que con los cuidados necesarios por la pandemia, se deberían permitir visitas para que no se den este tipo de situaciones.

“Cuando hay oxigenación porque hay visitas, no hay abusos. Yo pedí cámaras, que al menos disminuyen la situación y no me las han dado. He pedido en las peores épocas barbijos quirúrgicos y tampoco. Realmente hemos tenido que hacer magia de donde no había para poder darle a los hogares. La situación de los hogares tiene que repensarse. No puede ser que no reciban el apoyo de nadie”, expresó.

Con notable dolor por todo lo sucedido, O' Brien indicó que la solución sería la creación de nuevos dispositivos y que se inviertan en los adultos mayores. “El problema es que como no se crean este tipo de cosas y lo que yo estoy pidiendo es la mínima dignidad que la dé el Ministerio, si al mundo y a la Nación no le importa la gente mayor, le tiene que importar a mi ministra y no le importa porque todo lo que pido no llega. Yo lo que pido es piedad, pido por favor, un corazón, alguien que se interese por la gente mayor”, suplicó.

Finalmente, contó que para Figueroa él es una molestia razón por la cual pidió una auditoría de su área. “Todo resbala, no se produce ninguna consecuencia de las acciones, peor todavía, como me he convertido para la ministra en un protestador serial, en una persona quejosa, me acaban de hacer una auditoría en vez de darme ayuda, me están trabando todos los lados llevando auditores para revisarme las cosas. Capaz que querrán sacarme, si ayudan a los adultos mayores, yo doy un paso al costado. Si yo no sirvo, si no hago las cosas bien, me voy. Seré incómodo pero no voy a dejar de defender a los adultos mayores nunca, jamás”, concluyó.