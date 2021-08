Grande celebró la visita de Patricia Bullrich a Salta: "Es un espaldarazo muy importante”

El diputado nacional Martín Grande, candidato a senador por Capital del Frente Juntos por el Cambio + se manifestó expectante ante la llegada de la titular del PRO a nivel nacional, quien brindará una conferencia de prensa ésta tarde en Salta y mañana recorrerá localidades del interior.

“Para nosotros significa un espaldarazo muy importante porque es la presidenta de nuestro partido, todos los pasos que hemos ido dando en Salta para conformar Juntos Por el Cambio + estuvo siempre el aval del partido nacional y fuimos impulsados por ellos a crear nuestro propio destino, estamos con un PRO absolutamente movilizado”, dijo el diputado.

Grande sostuvo que cuentan con el respaldo a nivel nacional no solo de Patricia Bullrich “sino también de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, para dejar bien en claro que no hay divisiones en el partido sino que hay un fuerte impulso de todos en pos de una buena elección, en este caso las del domingo 15 pero también buscando el futuro y la elección del 2023. Trabajamos para crear un oposición duradera y real”.

Martín Grande será uno de los principales anfitriones para la dirigente nacional. “Voy a estar en absolutamente toda la gira, por pedido de Patricia y por pedido de nuestra gente del interior porque mañana vamos a estar en Tartagal, Orán y Metan, vamos a recorrer la provincia y la Capital. A la tarde vamos a dar una conferencia en el hotel Salta, estaremos caminando por las calles céntricas y después en el campo histórico de la cruz vamos a hacer un acto cierre con todos los candidatos juntos”, adelantó.

El candidato a senador por Capital se manifestó muy confiado de cara a las elecciones legislativas del domingo. “Es la campaña en la que más contento estuve en mi vida, tenemos mucho optimismo y alegría de poder llevar nuestro mensaje a la gente. Más allá de los resultados nosotros vamos a crecer muchísimo y espero ser el próximo senador por la capital”,

Chibán sí, Avellaneda no

Respecto a elecciones nacionales, Martín Grande puso en duda que Nicolás Avellaneda vaya a participar de las PASO. El juez federal con competencia electoral de Salta oficializó las listas de Héctor Chibán y Nicolás Avellaneda, pero la Junta Electoral del Frente apeló lo resuelto por el Juzgado Federal N° 1 de Salta, con respecto a la candidatura del segundo.

“Avellaneda no está autorizado en participar, no presentó en tiempo y en forma los avales, no hizo reserva de nombres, no hizo nada de lo que sí hizo Chibán, lo más probable es que no participe”, aseguró. “Estamos muy contentos, sabemos que las internas son buenísimas, siempre lo dije y lo sostengo, para que la gente pueda participar de manera directa en la elección de los candidatos. Tengo toda la fe del mundo en que Liendo va a ganar las PASO, pero vamos a estar trabajando entre todos”, dijo.