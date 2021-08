Separaron del cargo por 15 días a la encargada del Hogar de Ancianos de Orán

Tras las denuncias por maltratos y abusos contra los abuelos que residen en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Orán, Claudia Moyano, encargada de la institución, en CNN Salta - 94.7 MHZ, negó las acusaciones y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para aclarar la situación.

Moyano confirmó que fue separada del cargo en principio por un lapso de 15 días a los fines que la jusiticia pueda llevar adelante la investigación. “Me llegó un sumario administrativo donde me separan, me gustaría que se aclare porque la verdad que lo que está pasando es muy injusto me gustaría llegar al fondo de esta situación para saber quien está detrás de todo esto”, sostuvo.

Sobre los hechos denunciados sostuvo en La Mañana de CNN Salta que todo comenzó con un conflicto interno entre trabajadores, pero después a medida que pasó el tiempo se fueron complicando las cosas. “Cuando surgió este audio nos sorprendió a toda la comunidad del Hogar de Ancianos y los trabajadores porque lo que se dice en el audio no es real”, dijo.

Con respecto a las acusaciones por manejo irregular de fondos, explicó que solamente administra dinero de tres internos que son judicializados, cuyos gastos están debidamente justificados. “El dinero está en forma de guarda, cada vez que el interno lo solicita se le va dando, se hace un comprobante en un cuaderno donde el interno va firmando a medida que lo va solicitando”, sostuvo.

En vista de ello, adelantó que se reunirá con los abogados para tomar medidas al respecto. “En el mes de junio tuve una auditoría con un contador público de parte del ministerio donde todavía no se dieron los resultados y también después tuve una investigación que llegó al hogar imprevista la cual hicieron una encuesta tanto al personal como a los abuelos que me dio 76% favorable”, dijo.

Por otro lado, se refirió a las graves falencias edilicias del Hogar, que según dijo, fueron reportadas oportunamente. “Muchas veces nosotros solicitamos por medio de notas los pedidos sobre las necesidades edilicias, porque a la institución le hacen falta muchas reparaciones, es una institución obsoleta con los años que tiene y hasta ahora no hubo ningún presupuesto para arreglos”.

En cuanto al personal, indicó que cuentan aproximadamente con 23 trabajadores, de los cuales solo 8 son planta permanente, quienes están a cargo del cuidado de 22 abuelos, entre ellos, 4 mujeres. “Tenemos a todos conviviendo en el lugar, pero están habitando en diferentes pabellones, son tres salas, una es de mujeres, y dos de varones”.

Por último, reiteró que todas las acusaciones en su contra son falsas. “En mi ciudad se habla mucho del tema político que hay personas interesadas de diferentes partidos pero bueno no le puedo decir nada, yo soy apolítica, y no me involucro mucho en este tema”, indicó.