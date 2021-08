Aguas Blancas: “Por más que se abra la frontera, la gente va a seguir cruzando con gomones”

InformateSalta dialogó con Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas sobre la histórica problemática de los cruces ilegales por la frontera entre Argentina y Bolivia. Ayer ocurrió un nuevo incidente en el río bermejo al hundirse un gamón en el que se trasladaban varias personas hacia el país vecino.

El contrabando y la ilegalidad de la actividad comercial y de trasporte que se realiza en chalanas y gomones están a la vista de todos casi a diario, a plena luz del día. Ayer circuló por diversos medios y redes sociales un nuevo video en donde se observa un gomón hundiéndose en el cauce, y con la gente que viajaba a bordo del mismo tratando de salvar la mercadería que este transporte llevaba.

“La gente no entiende, al saber que la frontera está cerrada y por más que esté gendarmería y la policía la gente busca lugares por dónde cruzar. Esto pasa desde siempre, buscan cruzar por el río o por cualquier finca”, manifestó la concejal Elizabeth Cazón.

La mujer señaló que es una realidad muy compleja y es difícil que en algún momento cambie. “La gente se va a seguir arriesgando porque cuando crece el río no pasan las chalanas, hay mucha gente que para no dar la vuelta por el puente y hacer los trámites necesarios en Migraciones buscan pasar por lo más fácil, por los pasos ilegales con los gomones”.

Sobre los controles que se realizan en la zona del río Bermejo para evitar los cruces ilegales, la concejal sostuvo: “Se trató de poner más gendarmes y policías, pero en Aguas Blancas no hay muchos policías y no se dan abasto. Cuando se hace un operativo en un sector la gente cruza por donde no se están haciendo controles. Se pidió más fuerza policial pero hasta el momento no se logró, dijeron que iban a mandar más efectivos para custodiar las fronteras pero eso nunca pasó”.

La apertura de las fronteras parecería ser una solución, sin embargo Cazón consideró que es una problemática de mayor complejidad. “Nos dijeron que la frontera se iba a abrir cuando terminen de instalar los puestos sanitarios. Posiblemente a fin de año finalicen los trabajos con los puestos. Pero esto no va a terminar con el cruce de gomones, esto es algo histórico”.