Aguilar: "La presencialidad total o en burbujas va a depender de cada establecimiento"

En medio del pedido de padres y alumnos por volver a la presencialidad en las aulas, desde el gobierno nacional comenzaron a delinear distintas propuestas en ese sentido a partir del avance del plan de vacunación de la población, de la disminución del número de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva.

Entre las propuestas se incluyen, entre otras cosas, reducir el distanciamiento de 1,5 metros que hoy rige en todos los distritos y habilitar el uso de otros espacios dentro de la escuela para que más chicos asistan a clases presenciales.

En Salta, el ministro de Salud, Juan José Esteban, adelantó días atrás que estaban trabajando dentro del COE para volver a la presencialidad total en el interior de la provincia en pos de que la situación epidemiológica ha bajado considerablemente.

Al respecto, Francisco Aguilar, médico cirujano y ex titular del COE, en InformateSalta por Multivisión Federal, aseguró que en Salta la presencialidad total o burbujas va a depender de cada establecimiento. “Eso es así y ocurre en el mundo entero, depende de la capacidad edilicia, de la cantidad de alumnos por aulas”, dijo.

En ese aspecto, sugirió que debe avanzarse en una presencialidad cuidada. “Si el establecimiento tiene la posibilidad de dar clases a mayor cantidad de alumnos y hacer burbujas del 80% de presencialidad y el 20% no, lo podrán hacer”, contó.

“Cuanto más educación presencial tengamos en la argentina mejor”

Por último, dijo que el objetivo este año fue no cerrar la educación. “Intentamos por todos los medios, con mucha colaboración de los gremios docentes debo decirlo porque me he reunido mucho con ellos, y han puesto mucho de su parte para dar clases”, dijo.