Se vienen las "cámaras salvavidas": ¿Quién se queda con lo recaudado y a dónde se destina?

Sigue el debate en torno a la futura puesta en funcionamiento de las denominadas “cámaras salvavidas” que se están instalando en distintos puntos de la ciudad de Salta, las cuales desde el municipio reafirman su uso para mitigar la siniestralidad vial, pero aún con dudas desde la ciudadanía sobre la efectividad de las mismas.

Al respecto de este debate y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la abogada Claudia Benavidez, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad Ciudadana habló del tema recalcando en el objetivo de generar una mejor ambiente vial en la Capital y que el ciudadano pueda hacer un buen desplazamiento al circular.

En primer lugar se refirió a las ‘inquietudes’ sobre estas cámaras, siendo la principal “la transparencia, tiene un temor que las cámaras estén ocultas y que no se sepa el lugar de colocación, la ubicación exacta o qué es lo que marcan”.

No obstante Benavidez dijo que “debemos llevar tranquilidad al vecino, con estas cámaras no se busca labrar actas de comprobación sino que no se comentan estas acciones, seremos transparentes en la ubicación de las cámaras, tratando de evitar la sanción, (que el vecino) no comenta la infracción”, planteó como objetivos.

Recaudación

Al ser consultada sobre la distribución de la recaudación, Benavidez explicó que Cecaitra, la compañía encargada de la instalación de las cámaras, se quedará con el 45% de los ingresos, y la municipalidad con el 55% restante. "Este contrato en lugar de salvar vidas es meterle la mano en el bolsillo a los vecinos, recaudar como dé lugar", expresó Laura García.

Por su parte, Bettina Romero, defendió la utilización por parte de la municipalidad, y agregó que todo lo que se recaude será para comprar semáforos, lomos de burros y reductores de velocidad”.

¿Cuáles son estas infracciones que se detectan?

“El paso del semáforo en rojo, la invasión de la senda peatonal o un exceso de velocidad, cruce de doble línea amarilla”, ejemplificó Benavidez agregando que detectados estos casos y otros se labra el acta de comprobación que va al Tribunal de Faltas y éste juzga la irregularidad.

“Estamos en la etapa de instalación, luego viene la concientización y llevar al vecino (la información de) dónde se encuentran las cámaras; se podrán en funcionamiento a fines de septiembre, comienzo de octubre”.

La abogada recalcó que “la idea es llevar tranquilidad”, afirmando que el convenio obtuvo su visto bueno por el Tribunal de Cuentas y que supo ser girado al Concejo Deliberante oportunamente para su análisis. A esto defendió el proyecto en base a estudios que demuestran “un registro de la baja de siniestralidad” con la merma de la velocidad, acción que ayudarían estas cámaras.