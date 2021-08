Con la "suspensión total" del convenio, ¿qué pasará con las cámaras de fotomultas?

En medio del debate que ha tenido lugar por estas semanas respecto al convenio entre el Municipio capitalino y la empresa Cetraica para la puesta y funcionamiento de las cámaras “salvavidas” de fotomultas en la ciudad de Salta, el Concejo Deliberante ordenó a “suspensión total” de dicho convenio.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el concejal Gustavo Gauffin se mostró crítico sobre el convenio como así con la falta de información de la intendencia sobre los alcances del acuerdo de la misma con la empresa.

En primer lugar habló de la reunión entre concejales y autoridades municipales previa a la sesión en la cual “no han concurrido los del Tribunal de Cuentas que en una nota expresaban que no querían participar, porque no habían cumplido lo establecido del control previo del acto administrativo”, indicó la primera falencia.

A esto dijo que en la reunión hubo “muchas dudas, la primera fue que no se había publicado (el convenio) con el decreto (…), las respuestas fueron vagas, ningún funcionario respondió durante la reunión, surgieron más dudas sobre el convenio y las normas”, por ejemplo. A eso criticó que el Ejecutivo municipal no supo comunicar del acuerdo al Concejo porque, si bien no es su obligación, “hubiera sido deseable para discutir, pulir y llevar en conjunto la medida”.

Gauffin también apuntó que “ha quedado claro que el Tribunal de Faltas no está en la capacidad de llevar adelante la implementación de este sistema, dada su poca capacidad administrativa, no tiene personal o software” para proceder.

También espetó que “no está claro cómo será el mecanismo de cobranza, quién será el fiduciario, no supieron informar los costos y cómo se divide (el ingreso) entre la municipalidad y Cetraica, no quedó en claro de dónde sale el 45% que se le adjudica” a la empresa por el servicio.

Ahora, aprobada la “suspensión total” por el Concejo ¿qué pasará con las cámaras ya instaladas? “Hay que terminar de profundizar el convenio, aquí se paró la pelota para que no avance y veamos que se expida el Tribunal de Cuentas, ahí se tomará una definición”.

“Hay un montón de posibilidades, puede ser una reformulación completa del convenio, una rescisión, correcciones pero todo surgirá de la información que falta conocer, el Concejo no va a aprobar un convenio de este tipo”