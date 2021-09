Durand Cornejo pidió a los salteños ir a votar en las PASO: "El país nos necesita ”

Iniciando las instancias finales de la campaña rumbo a las PASO 2021 el precandidato por Unidos por Salta, Guillermo Durand Cornejo, estuvo dialogando en InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde comentó cómo ha vivido estos días y el escenario de la contienda política.

En primer lugar repasó su elección para ser Convencional Constituyente en la reforma de la Constitución Provincial agradeciendo el apoyo de los salteños y afirmando que ese respaldo se permite tomarlo como “un guiño” para estas Primarias. No obstante enfatizó que su elección de convencional y su aspiración para ser Diputado Nacional son cosas distintas.

“Son motivaciones diferentes, ser convencional es algo cortito y honoríficamente lindo; ser Diputado Nacional es una cosa más brava que algunos no creen, yo ya estuve y es muy duro, el grado de violencia verbal de un momento a otro parece que pasa a la física, esa violencia se respira”, indicó primeramente.

A esto pidió a los salteños ir a expresarse en las urnas, más allá del enojo que hay con la política. “El mensaje de los electores es que están muy enojados, pero la situación del país amerita que para las elecciones nacionales vayan a votar, el país nos necesita a todos los argentinos”, planteó el precandidato.

Un tema el cual remarcó es la necesidad que quienes resulten ser electos legisladores en el Congreso, no representen partidos o ideas sino “a la provincia y a los salteños, representan a una provincia, muchos cuando llegan a Buenos Aires hacen concurso para ver quien habla en porteño”, criticó. En este punto prometió algo “que no voy a hacer, representar un partido en Buenos Aires y un presidente o presidenta”.

También pidió a los salteños que “sean exigentes a la hora de elegir”, atentos a promesas que no se van a cumplir. “Si los diputadores se tomaran el trabajo de leer la Constitución, van a ver qué pueden hacer y qué no, algunos dicen que van a reactivar la economía… se les va la mano con la mentira, ¿cómo van a hacer eso? No mientan diciendo que pueden hacer cosas que no”, aseveró para concluir.