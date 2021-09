En medio del dolor, sigue sin aparecer el presunto femicida de Marcelina Peloc

Permanece la conmoción que hay en la ciudad de Salta, más precisamente en la zona oeste de la Capital provincial luego que este fin de semana se registrara otro femicidio cuya víctima, Marcela Peloc, habría sido ultimada por su ex pareja.

Según se supo del caso, el atacante se habría hecho pasar por un testigo, denunciando el hecho al 911 que permitió encontrar el cuerpo y tras lo cual la policía inició el operativo para rastrear a Melanio González, cuyo celular lograron intervenir descubriendo que éste habría mantenido una charla en donde confesaba el hecho.

En cuanto a la víctima, se sabe que tenía 44 años y era madre de cuatro niños, en base a los datos aportados por los vecinos del barrio Cuchi Leguizamón, donde ella vivía. Su muerte se produjo por una herida mortal con un arma blanca.

Con respecto al agresor, señalaron que lo habrían visto por la zona en los días previos al crimen mientras otros afirmaron desconocer de su existencia. "Del hombre no se sabe nada, y yo pensé que la señora era viuda o separada desde hace mucho porque no lo conocí nunca. Acá era una persona sola con sus hijos”, sentenciaron.

Lo cierto es que, a más de 72 horas del femicidio, Melanio González sigue sin aparecer y permanece prófugo de la Justicia como de los Policías que están trabajando para dar con su paradero. Mientras tanto, su imagen supo ser difundida en las redes sociales para que los salteños puedan estar atentos para hallarlo.

Quien supo pedir por su hallazgo y detención fue Rodrigo uno de los hijos de la pareja, la cual supo indicar que hace 3 años su mamá dejó la casa que compartía con el prófugo, por situaciones vinculadas al consumo de alcohol y su cambio de actitud para con su madre.

“Él la mató, encerró al perro después que la mató, él llamó a la policía pero mucho tiempo después”, supo manifestar su dolor Rodrigo agregando: “Era nuestro padre, odio no le tenemos, quiero que no aparezca muerto, después de ahí no me interesa lo que le pase. Ni se nos pasaba por la cabeza que pudiera cometer tal crimen".