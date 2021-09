Fiore sobre el aborto en Tartagal: "¿El tratamiento me lo puede dar una residente?"

Sigue el escándalo que se originó en el hospital de Tartagal donde una profesional, la doctora Miranda Ruiz, fuera denunciada por una paciente quien dijo que la obligó a abortar a los 6 meses de gestación cuando ella se había arrepentido antes de iniciar el procedimiento.

Luego del gran revuelo que se armó, la profesional decidió hablar afirmando que la paciente estaba mintiendo y arremetiendo contra la diputada provincial Cristina Fiore –quien participó en un reclamo de grupos ProVida en Tartagal-, entre otros, diciendo que la legisladora la quería ver presa.

Al respecto InformateSalta dialogó con la diputada Fiore quien primeramente comentó que estuvieron en Tartagal junto a su par, Andrés Suriani, ya que “fuimos invitados y porque creíamos necesario pedir que se haga justicia en este caso que, si es como se relató, es un hecho espantoso”.

Fiore se permitió enumerar algunas de las interrogantes que le surgieron sobre todo lo trascendido del caso, primeramente sobre las funciones de la médica. “Ella sostiene que es residente de medicina interna, me pregunto si una residente está capacitada para hacer un aborto”, cuestionó.

A esto agregó que “el misoprostol autoadministrado se da hasta las 12 semanas, aquí hablamos de una beba de 690 gramos y de 22 semanas, ¿es un tratamiento autoadministrado como dice la médica? ¿El tratamiento me lo puede dar una residente o necesitamos un ginecólogo? ¿Su especialización la habilita a un aborto de una beba de 22 semanas? La justicia lo dirá”, enumeró.

“Aun entre los abortistas plantean que el misoprostol ambulatorio es hasta las 12 semanas, aquí hablamos de una bebé muy desarrollada”

Ya sobre las dichos de Ruiz contra Fiore, ésta respondió diciendo: “Son un total absurdo, plantea que somos de una mafia y yo no tengo ninguna intencionalidad en nada, no soy candidata, no estoy de campaña, ni la conozco a la médica ni a la chica, a su familia, solo me dolió cuando vi esto en los medios porque yo milito por las dos vidas”, concluyó.